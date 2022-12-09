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幫派男子拒捕與警駁火中彈被逮 黃明昭肯定大膽用槍

中央社／ 台北9日電

警政署署長黃明昭。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
警政署署長黃明昭。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

台北市松山警分局派員逮捕劉姓幫派分子，雙方駁火，劉男朝警方開槍，警方回擊12槍，劉男頭部中彈被逮送醫。警政署長黃明昭今天赴警分局頒獎勵金時，肯定大膽正確用槍。

台北市警察局松山分局今天召開記者會，偵查隊長蔡致然表示，8日夜間10時40分許獲報，南京東路某民宅內有人遭限制自由，隨即派員趕赴現場，發現一名男子右小腿有槍傷，涉嫌開槍的2名男子趁亂逃逸，受槍傷的葉姓男子被送醫，在現場找到1個彈夾、4顆子彈。

警方查出，涉嫌開槍的劉姓男子有幫派背景，因與葉姓男子有感情糾紛，找小弟前往開槍後駕車逃逸，掌握劉男逃往新北市中和區，並躲藏在烘爐地的南山福德宮停車場前。

北市警局組成專案小組派大批幹員今天凌晨前往緝捕，過程中，劉男朝警方開槍，警方回擊12槍，劉男中彈被逮，頭部身上有多處傷勢，現場員警立即把人送醫。警詢後依法把劉男等2人送辦。

警政署長黃明昭上午10時許，特別前往北市松山警分局頒發獎勵金給專案小組。黃明昭說，員警強勢執法，打擊不法分子，肯定大膽正確用槍，即時遏止危害，警方會持續全力維護社會秩序與安全。

黃明昭

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