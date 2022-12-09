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影／新社公墓棄屍案疑獨吞財務惹殺機 警逮4嫌擴大緝捕共犯
台中市新社第七公墓發生棄屍命案，檢警追查帶回4名八年級生，其中2人坦承協助棄屍，否認動手毆打死者，對於案情避重就輕。檢警持續追查，不排除仍有共犯在逃，全案朝殺人罪嫌偵辦。
新社第七公墓墓園管理者表示，昨早6點多，大批警車與警方到新社第七公墓，陸續移出相關贓證物勘查，並要求他們「有案件，不要靠近」，他們今天看到報導才知道「出人命」，在純樸的山區小鎮，覺得很震驚。
據悉，死者為38歲林姓男子，住在南部，有前科，疑似本月6日涉及私吞一筆詐欺款項，遭同夥帶回北屯區某詐欺機房，林男極力反抗，疑遭眾人持器具毆打致死，並將遺體以棉被、垃圾袋包裹，棄屍到新社區第七公墓，犯嫌為掩人耳目，更將遺體運至公墓內50公尺一處矮樹叢棄屍。
東勢警分局與台中市刑大偵八隊共組專案小組，昨第一時間帶回林姓、劉姓、楊姓與黃姓嫌疑人，4人皆為八年級生，據了解，其中2人坦承認識死者並協助運屍，但否認動手毆打，對於案情避重就輕，全數由地檢署偵訊中。
東勢警分局表示，本案因民眾路過發現遺體，檢警第一時間組成專案小組報請台中地檢署指揮偵辦，目前查獲相關嫌犯，釐清是否有詐欺等因素，並與死者家屬接洽釐清死者生前交往情況，全案朝殺人罪嫌擴大偵辦。
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