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醋男闖民宅開槍傷人 逃新北烘爐地與警駁火頭部中彈

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市昨晚傳槍響，劉姓男子不滿鄭姓女友與葉姓男子聯絡，請張姓友人提供槍枝，對葉男腿部開槍，犯後逃往新北市與警駁火，頭部中彈命危送醫。

警方調查，49歲劉男不滿47歲女友與人私約台北市南京東路五段民宅，昨晚10時許夥同49歲張男帶槍前往，一進屋內就持槍對葉男腿部開槍，犯後分頭逃逸。

轄區警方獲報介入偵辦，追捕劉男至新北市中和區烘爐地，警匪雙方在現場駁火，劉男開12槍，最後頭部中彈命危送醫，座車上被查獲手槍1把、11枚子彈、2個彈殼；張男則投降就逮，隨警方返回第一案發現場起出2把手槍、1只彈匣、1枚子彈，全案將依殺人未遂、妨害自由、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌偵辦。

據悉，劉男有竹聯幫背景，先前曾駕車到台北故宮博物院前社區開槍，當時警方查獲1把衝鋒槍、子彈378枚，此次犯案過程將待劉男狀況回穩後進一步釐清。

警方查扣手槍3把、子彈等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣手槍3把、子彈等證物。記者李隆揆／翻攝

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