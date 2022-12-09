聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／敗在一條線索！毒品通緝犯載兩妹出遊 遭警埋伏鋃鐺被逮
新北市新莊區張姓男子，因毒品遭法院發布通緝，周三（7日）晚上，他開車載著龔姓女友人、劉女，來到中港路找友人聊天。轄區警獲報埋伏逮人，並於張男入宿旅館搜出毒品及吸食器，一併帶回偵辦，警詢後依通緝、毒品罪嫌移送法辦。
經調查，張姓男子（36歲）因毒品執字未前往報到，遭法院發布通緝，目前無業又居無處所的他，日前投宿在新北市三重區某間旅館。周三（7日）晚上10時許，他開著女友龔女座車，載著龔、劉兩女，來到新莊區中港路找友人黎男（36歲）聊天。
張男不知警方早已收到線報，派員前往埋伏，見張男下車之際，眾警趨前團圍壓制逮人，經搜索張男身上、座車沒有違禁物品，徵得張男同意，帶往其三重區入住旅館內，搜出安非他命1包（毛重20.33公克）、大麻3包（毛重4.52公克、大麻煙油2罐（毛重18.09公克）及吸食器2組，警詢後依通緝、毒品罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言