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影／敗在一條線索！毒品通緝犯載兩妹出遊 遭警埋伏鋃鐺被逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區張姓男子，因毒品遭法院發布通緝，周三（7日）晚上，他開車載著龔姓女友人、劉女，來到中港路找友人聊天。轄區警獲報埋伏逮人，並於張男入宿旅館搜出毒品及吸食器，一併帶回偵辦，警詢後依通緝、毒品罪嫌移送法辦。

經調查，張姓男子（36歲）因毒品執字未前往報到，遭法院發布通緝，目前無業又居無處所的他，日前投宿在新北市三重區某間旅館。周三（7日）晚上10時許，他開著女友龔女座車，載著龔、劉兩女，來到新莊區中港路找友人黎男（36歲）聊天。

張男不知警方早已收到線報，派員前往埋伏，見張男下車之際，眾警趨前團圍壓制逮人，經搜索張男身上、座車沒有違禁物品，徵得張男同意，帶往其三重區入住旅館內，搜出安非他命1包（毛重20.33公克）、大麻3包（毛重4.52公克、大麻煙油2罐（毛重18.09公克）及吸食器2組，警詢後依通緝、毒品罪嫌移送法辦。

新北市新莊警方於張男入住旅社搜扣毒品，一併帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方於張男入住旅社搜扣毒品，一併帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區張姓男子，因毒品被法院發布通緝，警方獲報埋伏逮人。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區張姓男子，因毒品被法院發布通緝，警方獲報埋伏逮人。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區張姓男子，因毒品被法院發布通緝，警方獲報埋伏逮人。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區張姓男子，因毒品被法院發布通緝，警方獲報埋伏逮人。記者曾伯愷／翻攝

毒品 通緝

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