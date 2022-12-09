影／敗在一條線索！毒品通緝犯載兩妹出遊 遭警埋伏鋃鐺被逮

新北市新莊區張姓男子，因毒品遭法院發布通緝，周三（7日）晚上，他開車載著龔姓女友人、劉女，來到中港路找友人聊天。轄區警獲報埋伏逮人，並於張男入宿旅館搜出毒品及吸食器，一併帶回偵辦，警詢後依通緝、毒品罪嫌移送法辦。

經調查，張姓男子（36歲）因毒品執字未前往報到，遭法院發布通緝，目前無業又居無處所的他，日前投宿在新北市三重區某間旅館。周三（7日）晚上10時許，他開著女友龔女座車，載著龔、劉兩女，來到新莊區中港路找友人黎男（36歲）聊天。