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影／男子無照駕車轉彎未打燈 員警攔下查獲大批毒咖啡包

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陶姓男子昨晚開車行經新北永和區因左轉未打方向燈，永和交通分隊員警吳洪岳攔下盤查發現陶男並無駕照，要求下車受檢時又出現奇怪動作，以強制力當場壓制，陶男激烈反抗導致員警臉部擦傷，隨後果真在車內查獲大批毒咖啡包，警詢後依毒品罪嫌送辦，無照駕駛部分員警也依道交條例開單告發，可處罰鍰6000元。

陶姓男子（33歲）昨晚8時許，開車行經新北永和區永和路2段左轉中興街時，因未打方向燈，在該處路口執勤的永和交通分隊員警吳洪岳見狀，開啟警用機車警笛尾隨攔下，盤查過程中陶男拒不配合下車受檢，且涉嫌趁隙將毒品夾鏈袋往車內中央扶手拍檔桿藏匿，因舉動異常，吳員以強制力迫使陶男下車，陶男激烈反抗導致員警臉部擦傷。

吳員呼叫警力支援後，在車內查獲毒品咖啡包49包，共重180、K他命8包，共重19.5公克、毒品咖啡丸17包，共重66.8公克、大麻1包，重11.9公克、梅片4包及手機4支等證物。陶男對毒品來源交待不清，警方將持續擴大溯源追查上游毒品來源，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

陶姓男子（左二）昨晚無照駕車行經新北永和區永和路左轉中興街未打方向燈，永和交通分隊員警吳洪岳攔下後發現異狀，當場查獲大批毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝
陶姓男子（左二）昨晚無照駕車行經新北永和區永和路左轉中興街未打方向燈，永和交通分隊員警吳洪岳攔下後發現異狀，當場查獲大批毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝
陶姓男子昨晚無照駕車行經新北永和區永和路左轉中興街未打方向燈，永和交通分隊員警吳洪岳攔下後發現異狀，當場查獲大批毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝
陶姓男子昨晚無照駕車行經新北永和區永和路左轉中興街未打方向燈，永和交通分隊員警吳洪岳攔下後發現異狀，當場查獲大批毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝

陶姓男子昨晚無照駕車行經新北永和區永和路左轉中興街未打方向燈，永和交通分隊員警吳洪岳攔下後發現異狀，當場查獲大批毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝
陶姓男子昨晚無照駕車行經新北永和區永和路左轉中興街未打方向燈，永和交通分隊員警吳洪岳攔下後發現異狀，當場查獲大批毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝
永和警分局長陳保安（左）昨晚慰勉交通分隊員警吳洪岳（右）。記者王長鼎／翻攝
永和警分局長陳保安（左）昨晚慰勉交通分隊員警吳洪岳（右）。記者王長鼎／翻攝

毒品

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