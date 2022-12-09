影／男子無照駕車轉彎未打燈 員警攔下查獲大批毒咖啡包
陶姓男子昨晚開車行經新北永和區因左轉未打方向燈，永和交通分隊員警吳洪岳攔下盤查發現陶男並無駕照，要求下車受檢時又出現奇怪動作，以強制力當場壓制，陶男激烈反抗導致員警臉部擦傷，隨後果真在車內查獲大批毒咖啡包，警詢後依毒品罪嫌送辦，無照駕駛部分員警也依道交條例開單告發，可處罰鍰6000元。
陶姓男子（33歲）昨晚8時許，開車行經新北永和區永和路2段左轉中興街時，因未打方向燈，在該處路口執勤的永和交通分隊員警吳洪岳見狀，開啟警用機車警笛尾隨攔下，盤查過程中陶男拒不配合下車受檢，且涉嫌趁隙將毒品夾鏈袋往車內中央扶手拍檔桿藏匿，因舉動異常，吳員以強制力迫使陶男下車，陶男激烈反抗導致員警臉部擦傷。
吳員呼叫警力支援後，在車內查獲毒品咖啡包49包，共重180、K他命8包，共重19.5公克、毒品咖啡丸17包，共重66.8公克、大麻1包，重11.9公克、梅片4包及手機4支等證物。陶男對毒品來源交待不清，警方將持續擴大溯源追查上游毒品來源，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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