影／疑感情糾紛街頭持刀追逐 警現場攔車逮3人起出武士刀

新北市昨晚發生街頭持刀追逐驚險場面，警方獲報不到10分鐘小當場攔查一輛可疑汽車，逮捕廖姓男子等3人，查扣武士刀1把、摺疊刀2把丶手銬丶棒球棒，原來廖男與梁姓男子因爭風吃醋起口角互嗆，廖男涉嫌夥同2名友人開車前往梁男住處欲押人談判，梁男因寡不敵眾拔腿就跑，雙方梁男涉持刀街頭追逐，所幸警方迅速趕抵抵未發生流血衝突，警詢後今將廖男等3依妨害自由及違反槍砲等罪嫌移送法辦。

中和警分局昨晚6時許獲報，中和區中正路發生糾紛，疑似有人持刀在街頭追逐，轄區錦和派出所長何宗諭率大批警力迅速馳赴現場，發現躲在中和區中興街一處民宅的被害人18歲梁姓男子，調閱監視器掌握犯嫌動態，即時通報，於10分鐘內在中興街、板南路口攔截涉案車輛，逮捕廖姓男子（21歲）和同夥林姓男子（24歲）與一名17歲少年，並在車上查扣武士刀1把、摺疊刀2把丶手銬丶棒球棒。。