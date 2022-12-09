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影／疑感情糾紛街頭持刀追逐 警現場攔車逮3人起出武士刀
新北市昨晚發生街頭持刀追逐驚險場面，警方獲報不到10分鐘小當場攔查一輛可疑汽車，逮捕廖姓男子等3人，查扣武士刀1把、摺疊刀2把丶手銬丶棒球棒，原來廖男與梁姓男子因爭風吃醋起口角互嗆，廖男涉嫌夥同2名友人開車前往梁男住處欲押人談判，梁男因寡不敵眾拔腿就跑，雙方梁男涉持刀街頭追逐，所幸警方迅速趕抵抵未發生流血衝突，警詢後今將廖男等3依妨害自由及違反槍砲等罪嫌移送法辦。
中和警分局昨晚6時許獲報，中和區中正路發生糾紛，疑似有人持刀在街頭追逐，轄區錦和派出所長何宗諭率大批警力迅速馳赴現場，發現躲在中和區中興街一處民宅的被害人18歲梁姓男子，調閱監視器掌握犯嫌動態，即時通報，於10分鐘內在中興街、板南路口攔截涉案車輛，逮捕廖姓男子（21歲）和同夥林姓男子（24歲）與一名17歲少年，並在車上查扣武士刀1把、摺疊刀2把丶手銬丶棒球棒。。
據了解，廖男與梁男因爭風吃醋起口角糾紛互嗆，引起廖男不爽，夥同林男等人開車到梁男中和住處附近徘徊，欲押人談判，昨晚見梁男出門後，便上前要將人帶上車，梁男在上車前趁機逃跑，躲至附近民宅躲過一劫，警詢後今將廖男和林男依妨害自由及違反槍砲等罪嫌移送新北地檢署偵辦，同案少年移送新北地院少年法庭審理。
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