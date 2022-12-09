3嫌躲山區豬舍夜間製毒 警破製毒工廠查獲50公斤原料

警方查獲楊姓等3名男子涉嫌利用基隆市瑞芳山區豬舍夜間製毒。圖／警方提供 楊姓等3名男子涉嫌利用基隆市瑞芳山區豬舍夜間製毒，台中市警局烏日分局獲報後經蒐證、聲請搜索票，一舉逮捕楊姓等3嫌，並查扣三級新興毒品喵喵（4-甲基甲基卡西酮）製毒工具、製毒原料50公斤，全案依違反毒品危害防制條例法辦。

烏日警分局說明，警方日前接獲線報，楊嫌等3人利用偏僻山區豬舍，不易遭人察覺特性，疑似製造毒品。經調閱大量影像，密集分析比對相關資料後，確認情資來源可靠，即組成專案小組著手偵辦，經蒐證後發現該3嫌利用夜間製毒，掩人耳目。

警方經多日跟監蒐集製毒事證並掌握行蹤後，見時機成熟，即聲請搜索票並前往基隆市瑞芳山區查緝，現場查獲製造4-甲基甲基卡西酮製毒工具、原料1批，並當場逮捕楊嫌等3人，全案詢後依違反毒品危害防制條例移請基隆地檢署偵辦。

烏日警分局說明，烏日警分局在「緝毒專案」期間，針對製毒不法嚴正執法，絕不寬貸。毒品危害，影響社會治安甚鉅，「打擊犯罪、檢肅槍枝、毒品」工作絕不鬆懈。烏日警分局將持續掃蕩，展現打擊犯罪決心，維護社會治安。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885