台中新社第七公墓發現男性遺體 「頭部多處血跡」恐曾遭凌虐

台中國際花毯節正舉行，卻在附近台中新社第七公墓發現一具遺體，遺體身上傷勢有外力介入，警方封鎖現場，初步研判死亡尚未超過7天，全力調查中。

警方初步調查，不排除死者在他處遇害，棄屍地點在台中新社第七公墓，靠近中興嶺馬路旁，遺體身分初估為30多歲男姓，警方正全力緝兇中。

【中央社／台中9日電】

台中市新社區一處公墓的雜草堆，8日發現1具男性屍體，死者頭部多處血跡，研判生前遭痛毆，被載到該處棄屍。警方目前偵辦中，釐清死者身分、死亡原因。

新社區第七公墓雜草堆中，昨天被人發現1具年約30多歲的男性屍體，警方今天證實此事。警方獲報前往勘驗時，發現死者臉部消瘦，但頭部多處血跡，生前應遭到痛毆、凌虐。

這個墓地恰好在舉辦2022台中國際花毯節展場附近，昨天大批警方現場偵辦時，民眾好奇上前查看遭到驅趕，警方正調查釐清死者身分。