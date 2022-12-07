比基尼、世足裝 北市警掃黑臨檢轄區酒店
世足賽正熱門，東區酒店也搭上這波熱潮，小姐穿上比基尼、世足裝吸引客人上門，轄區警方近日為打擊幫派，臨檢轄內酒店。
近日黑金議題成為藍綠政黨攻防戰，台北市大安警分局6日起將不定時不定點執行「區域封鎖、威力掃蕩」臨(路)檢勤務，針對幫派堂口、依附營生處所及易滋事場所加強威力掃蕩，實施強力臨檢作為，宣示面對幫派組織、暴力行為，警察機關絕不妥協，展現嚴正執法、以靖治安並安定民心。
大安分局6日22時，統合分局所屬警力針對轄區幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業、易滋事場所及治安顧慮路段動員警力，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨(路)檢及攔檢等攻勢勤務實施高強度威力掃蕩，期能以立即反應、及時壓制、事後追究，及時消弭衝突，另加強查緝幫派活動據點，壓制幫派氣焰。
大安分局長范織坤表示，勤務首日配合刑事局查獲竹聯幫靜安會成員涉投資詐欺案件共計緝獲犯嫌50人，另毒品案件3件3人、詐欺案件3件3人、詐欺、毒品通緝犯各1名，警方也將持續針對轄內潛藏治安隱憂，幫派堂口及依附寄生行業全面掃蕩。
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