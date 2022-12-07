比基尼、世足裝 北市警掃黑臨檢轄區酒店

世足賽正熱門，東區酒店也搭上這波熱潮，小姐穿上比基尼、世足裝吸引客人上門，轄區警方近日為打擊幫派，臨檢轄內酒店。

近日黑金議題成為藍綠政黨攻防戰，台北市大安警分局6日起將不定時不定點執行「區域封鎖、威力掃蕩」臨(路)檢勤務，針對幫派堂口、依附營生處所及易滋事場所加強威力掃蕩，實施強力臨檢作為，宣示面對幫派組織、暴力行為，警察機關絕不妥協，展現嚴正執法、以靖治安並安定民心。

大安分局6日22時，統合分局所屬警力針對轄區幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業、易滋事場所及治安顧慮路段動員警力，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨(路)檢及攔檢等攻勢勤務實施高強度威力掃蕩，期能以立即反應、及時壓制、事後追究，及時消弭衝突，另加強查緝幫派活動據點，壓制幫派氣焰。