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現在是啥情形？學甲槍擊案南檢今發布通緝 南警不知情感錯愕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南地檢署今下午突公布男子孔祥志為學甲88槍擊案槍手，同時發布通緝，據知，南警專案小組事前並不知情，直到看到新聞後忍不住感嘆「現在是啥情形？」。南檢回應說，一切依照程序辦理。

檢方下午發布36歲孔男為學甲槍擊案槍手，包括市警局、市刑大人員私下都說「看到新聞才知道」，更有專案小組人員不諱言「很錯愕」，還有人忍不住說「現在是啥情形？」「看不懂檢方辦案手法？」

據知，孔某也是學甲槍擊案專案小組查緝對象之一；南警昨發布調動學甲警分局長蔡宗昌職務時，新聞稿中就透露掌握數名可疑對象，孔也是查訪對象之一，但案發後孔不見蹤影，警連日來抽絲剝繭，發現孔與日前發布查緝對象洪政軍（綽號紅龜仔）熟識，更縮小鎖定中。

不過，今檢方突然發布通緝，警方私下說，除了錯愕還是錯愕，甚至也未提供孔祥志照片，不解發布通緝意義，未來也勢必調整辦案節奏、方向，希望進一步突破案情。

南檢針對學甲槍擊案今下午發布通緝孔男，南警專案小組人員第一時間錯愕，檢方說，一切依照程序辦理。記者謝進盛／攝影
南檢針對學甲槍擊案今下午發布通緝孔男，南警專案小組人員第一時間錯愕，檢方說，一切依照程序辦理。記者謝進盛／攝影

通緝 槍擊

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