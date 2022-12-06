聽新聞
test
0:00 / 0:00
現在是啥情形？學甲槍擊案南檢今發布通緝 南警不知情感錯愕
台南地檢署今下午突公布男子孔祥志為學甲88槍擊案槍手，同時發布通緝，據知，南警專案小組事前並不知情，直到看到新聞後忍不住感嘆「現在是啥情形？」。南檢回應說，一切依照程序辦理。
檢方下午發布36歲孔男為學甲槍擊案槍手，包括市警局、市刑大人員私下都說「看到新聞才知道」，更有專案小組人員不諱言「很錯愕」，還有人忍不住說「現在是啥情形？」「看不懂檢方辦案手法？」
據知，孔某也是學甲槍擊案專案小組查緝對象之一；南警昨發布調動學甲警分局長蔡宗昌職務時，新聞稿中就透露掌握數名可疑對象，孔也是查訪對象之一，但案發後孔不見蹤影，警連日來抽絲剝繭，發現孔與日前發布查緝對象洪政軍（綽號紅龜仔）熟識，更縮小鎖定中。
不過，今檢方突然發布通緝，警方私下說，除了錯愕還是錯愕，甚至也未提供孔祥志照片，不解發布通緝意義，未來也勢必調整辦案節奏、方向，希望進一步突破案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言