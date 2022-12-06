破漁船走私安毒7百公斤、境外詐欺機房 警政署頒警光獎

警政署今頒發警光獎，台北市警察局破獲漁船走私安非他命719.9公斤，獲團體組偵查犯罪類第1名，刑事局偵查員林采緗多次破獲境外詐騙機房，獲個人組打擊詐欺類第1名。

警政署、中華民國警察之友總會今下午在署舉行警光獎頒獎典禮，從各警察機關薦報績優事蹟甄選出30個團體及52名警察，由內政部次長吳堂安、警友總會理事長郭台強、最高顧問葉國一及署長黃明昭頒獎。

台北市警察局去年11月在宜蘭縣烏石漁港破獲漁船走私安非他命719.9公斤，發現犯嫌將毒品藏在船艙夾板下密封夾層，連同天道盟北海會「軍火庫」等肅槍及打擊詐欺案件，獲團體組偵查犯罪類第1名。

刑事局偵查員林采緗破獲日本、土耳其等詐欺機房，查獲犯嫌72人，查扣不法所得逾4千萬元，獲個人組打擊詐欺類第1名。