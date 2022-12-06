破漁船走私安毒7百公斤、境外詐欺機房 警政署頒警光獎
警政署今頒發警光獎，台北市警察局破獲漁船走私安非他命719.9公斤，獲團體組偵查犯罪類第1名，刑事局偵查員林采緗多次破獲境外詐騙機房，獲個人組打擊詐欺類第1名。
警政署、中華民國警察之友總會今下午在署舉行警光獎頒獎典禮，從各警察機關薦報績優事蹟甄選出30個團體及52名警察，由內政部次長吳堂安、警友總會理事長郭台強、最高顧問葉國一及署長黃明昭頒獎。
台北市警察局去年11月在宜蘭縣烏石漁港破獲漁船走私安非他命719.9公斤，發現犯嫌將毒品藏在船艙夾板下密封夾層，連同天道盟北海會「軍火庫」等肅槍及打擊詐欺案件，獲團體組偵查犯罪類第1名。
刑事局偵查員林采緗破獲日本、土耳其等詐欺機房，查獲犯嫌72人，查扣不法所得逾4千萬元，獲個人組打擊詐欺類第1名。
藝人李李仁、李千娜及桌球國手莊智淵錄製影片，向全國警察致謝。警政署長黃明昭說，警察治安滿意度維持在8至9成，代表長年努力不懈成果，但治安沒有最好，只有更好，犯罪型態日新月異。警察面臨挑戰越來越高，更要努力讓民眾安居樂業。
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