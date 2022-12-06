聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南學甲88槍擊案通緝照曝光 地方：他不是大咖人物
台南地檢署今下午公布男子孔祥志為學甲88槍擊案槍手，同時發布通緝。警界人士說，孔在地方非大咖人物，也不算活躍，與遭警方發布查緝專刊的外號「紅龜仔」通緝犯洪政軍熟識，是當前檢警追緝的對象。
地方人士說，36歲未婚的孔祥志，為學甲在地人，是家中獨子，父親去世多年，原與母親原居住在學甲市郊一棟市價逾千萬元透天厝，孔平日無業，還常開著一輛中古賓士車四處閒晃，更曾積欠國道 etag交通資費數十萬元。
據知，多年前孔曾在外投資虧損累累，只好將連家中市價逾千萬住處變賣還債，目前與母親租屋，孔某案發前還曾有在學甲出沒，案發後已不知去向，母親還向警方求助，對於兒子被認為是震驚社會槍擊案槍手不敢置信。
警界人士說，孔在地方不算活耀，多年前曾跟過陳姓角頭，充其量只是「小弟」，不是檯面上大咖人物，犯案的衝鋒槍市價百萬元以上，孔沒此「行情」，應是幕後有人唆使犯案，他與警方查緝對象出身台南將軍洪政軍（綽號紅龜仔）熟識，與槍擊案都有地緣關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言