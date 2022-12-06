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真面目長這樣！台南學甲88槍擊案通緝照曝 地方震驚：他不是大咖人物

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台南學甲88槍擊案通緝照曝光 地方：他不是大咖人物

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南地檢署今下午公布男子孔祥志為學甲88槍擊案槍手，同時發布通緝。警界人士說，孔在地方非大咖人物，也不算活躍，與遭警方發布查緝專刊的外號「紅龜仔」通緝犯洪政軍熟識，是當前檢警追緝的對象。

地方人士說，36歲未婚的孔祥志，為學甲在地人，是家中獨子，父親去世多年，原與母親原居住在學甲市郊一棟市價逾千萬元透天厝，孔平日無業，還常開著一輛中古賓士車四處閒晃，更曾積欠國道 etag交通資費數十萬元。

據知，多年前孔曾在外投資虧損累累，只好將連家中市價逾千萬住處變賣還債，目前與母親租屋，孔某案發前還曾有在學甲出沒，案發後已不知去向，母親還向警方求助，對於兒子被認為是震驚社會槍擊案槍手不敢置信。

警界人士說，孔在地方不算活耀，多年前曾跟過陳姓角頭，充其量只是「小弟」，不是檯面上大咖人物，犯案的衝鋒槍市價百萬元以上，孔沒此「行情」，應是幕後有人唆使犯案，他與警方查緝對象出身台南將軍洪政軍（綽號紅龜仔）熟識，與槍擊案都有地緣關係。

台南學甲88槍擊案槍手照曝光，檢方今發布通緝，追查出身台南學甲孔祥志下落。圖 ／讀者提供
台南學甲88槍擊案槍手照曝光，檢方今發布通緝，追查出身台南學甲孔祥志下落。圖 ／讀者提供

槍擊 台南 通緝

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