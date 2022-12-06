中壢、楊梅警分局掃黑 中壢警逮一毒品犯

桃園中壢、楊梅警分局昨晚執行全國性威力掃蕩臨檢勤務，由分局長蕭欽杰及洪志朋分別帶隊至轄內KTV、網咖、酒店、博弈社、汽車旅館等易滋生事端場所，中壢警分局表示，昨經由多日蒐證監控，終將38歲的蔣姓嫌犯逮捕到案，共查扣毒品咖啡包8包及彩虹菸18支，依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

昨晚8時至12時，中壢及楊梅警分局分別率120名及50名警力，配合警政署通令全國各直轄市、縣市警察局依據轄區特性及治安狀況，結合掃黑、肅槍、緝毒等目標性作為，強化臨檢取締、路檢攔查等勤務。

中壢警分局昨依興國派出所經由多日蒐證監控，終將蔣嫌逮捕到案，共查扣毒品咖啡包8包及彩虹菸18支，依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦；中壢警分局本月至今查獲成果有槍砲案1件1人、竊盜案5件6人、詐欺案12件14人、詐欺通緝案16件8人、施用一、二級毒品案5件4人、毒品通緝案2件2人、公共危險6件6人、過失傷害2件1人及刑事通緝犯13人等案件。