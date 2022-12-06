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年輕夫妻求職遭拘禁45天 毆打逼領騙得贓款20多次

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團以徵才名義囚禁一對夫妻，毆打逼迫提供人頭帳戶及提領騙得贓款，夫妻被關45天趁犯嫌熟睡逃出。刑事局拘提看管被害人的竹聯幫明仁會幹部陳姓男子等4人，依組織犯罪防制條例等移送，檢方命陳10萬元交保，其餘請回。

警方調查，花蓮縣一對20多歲夫妻曾在夜市擺攤，找不到工作，在IG發現標榜高薪、無須工作經驗、工時彈性的徵才廣告，去年5月20日至台北市赴約面試，竹聯幫明仁會幹部26歲陳姓男子等4人將夫妻囚禁在北市萬華區一間旅館，沒收手機、存摺及提款卡，6月帶往新北市林口區承租套房。

夫妻被帶到銀行申辦網路銀行及約定轉帳，逼迫赴ATM提領贓款20多次共近3百萬元，不從就被毆打，帳戶也被用於匯入贓款約2百萬元，再轉至其餘人頭帳戶。去年7月5日凌晨4點多，夫妻趁犯嫌熟睡逃出，不敢報案，帳戶涉詐被警示。

刑事局偵四大隊第一隊清查警示帳戶掌握案情，上月21日在犯嫌北市租屋處拘提陳等4人，依組織犯罪、妨害自由、傷害、詐欺移送，清查有無其餘被害人。

詐騙集團以徵才名義囚禁一對夫妻，毆打逼迫提供人頭帳戶及提領贓款，夫妻被關45天趁犯嫌熟睡逃出。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團以徵才名義囚禁一對夫妻，毆打逼迫提供人頭帳戶及提領贓款，夫妻被關45天趁犯嫌熟睡逃出。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團以徵才名義囚禁一對夫妻，毆打逼迫提供人頭帳戶及提領贓款，夫妻被關45天趁犯嫌熟睡逃出。記者李奕昕／攝影
詐騙集團以徵才名義囚禁一對夫妻，毆打逼迫提供人頭帳戶及提領贓款，夫妻被關45天趁犯嫌熟睡逃出。記者李奕昕／攝影

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