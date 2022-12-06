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替柬埔寨詐團洗錢 竹聯幫靜安會、弘仁會幹部拘提到案

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫靜安會幹部陳姓男子、弘仁會組長許姓男子分別涉嫌成立水房及車手集團，替柬埔寨假投資詐騙機房洗錢，1年來向120人騙走2億元。刑事局查獲50人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例送辦，檢方聲押陳、許等8人獲准。

靜安會分子上月在台北市忠孝東路酒後開車競速，追撞一輛轎車導致王姓男駕駛死亡，攻擊到場處理員警被開槍制伏，其中洪姓男子涉從事車手頭及收水工作，也被拘提羈押。

警方調查，詐團在柬埔寨設機房，去年底起透過臉書、IG將被害人拉進LINE投資群組，使用「大十第六期a56黃金私募圈」、「富盈投顧」、「富地金融」、「XSJ」、「Kacau Mall」等投資網站，以投資黃金指數、虛擬貨幣、飆股明牌，要被害人匯款至境內人頭帳戶。

竹聯幫靜安會幹部24歲陳姓男子、弘仁會組長31歲許姓男子分別在北部、南部成立水房，層層轉帳贓款，再指揮車手赴ATM或臨櫃提領，交由上手買泰達幣洗錢。

刑事局偵七大隊第三隊今年9月至本月分6波行動，查獲陳、許等50人，查扣現金160萬元，兩人坦承犯案。警方清查，北市一名7旬老婦被騙4千萬元最多，還以房產抵押貸款。

竹聯幫靜安會幹部陳姓男子、弘仁會組長許姓男子分別涉嫌成立水房及車手集團，替柬埔寨假投資詐騙機房洗錢。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫靜安會幹部陳姓男子、弘仁會組長許姓男子分別涉嫌成立水房及車手集團，替柬埔寨假投資詐騙機房洗錢。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫靜安會幹部陳姓男子、弘仁會組長許姓男子分別涉嫌成立水房及車手集團，替柬埔寨假投資詐騙機房洗錢。記者李奕昕／攝影
竹聯幫靜安會幹部陳姓男子、弘仁會組長許姓男子分別涉嫌成立水房及車手集團，替柬埔寨假投資詐騙機房洗錢。記者李奕昕／攝影

車手 洗錢 幹部

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