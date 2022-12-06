快訊

被郭台銘勸進力拚2024總統大選？侯友宜這樣回應

韓國瑜遭指「北聯幫的」怒告台聯黨主席劉一德 高院民事庭宣判結果曝

已婚高司男女軍官營區共宿還藉將官車掩護 海軍開鍘

竹聯幫靜安會成員詐騙逾百人 刑事局逮50嫌

中央社／ 台北6日電

竹聯幫靜安會24歲陳姓幹部和弘仁會31歲許姓組長共組假投資詐騙集團，逾百人受害且財損高達新台幣2億餘元，其中1名洪嫌另涉行政院前酒駕競速案，刑事局循線逮50嫌送辦。

警政署刑事局下午舉行「貫徹系統性掃黑」記者會，署長黃明昭到場視察成果。他表示，刑事局近來掃黑多有斬獲，這次掃蕩竹聯幫明仁會、弘仁會、靜安會成員涉拘禁民眾威逼提供金融帳戶和假投資詐騙等案，將幫派成員繩之以法。

為針對幫派系統性掃黑，黃明昭說，警政署昨天通令各縣市警察局實施威力掃黑專案，對幫派所經營、圍事或賴以維生行業進行干擾性臨檢查察，若有違法情事將立刻依法究辦，並結合縣市政府實施聯合稽查、實施第三方警政，阻斷幫派分子經濟命脈。

黃明昭指出，統計今年1至11月共查獲458件幫派組織犯罪，較去年同期389件增加約18%；查獲到案犯嫌達3450人，較去年同期2865人增加約20%；查扣不法獲利高達新台幣4億5681萬餘元，較去年同期1億9999萬餘元增加56.22%，警方將貫徹「溯源、刨根、斷金流」的系統性掃黑行動。

刑事局偵查第七大隊大隊長黃水願說明案情，經持續追查、掃蕩幫派組織經營詐騙集團，發現竹聯幫靜安會陳姓幹部和弘仁會許姓組長共組假投資詐騙集團，由柬埔寨境外詐騙成員負責透過罐頭簡訊、臉書社群廣告推廣多個假投資網站或APP，再教唆幫眾假冒投顧老師透過LINE群組，誘騙民眾投資詐財。

北市一名女長者誤信上述假投資網站，遭騙光4000多萬元老本。警方初查被害者逾百人，詐騙獲利高達2億餘元。

刑事局與全台警力共組專案並發動6波緝捕行動，共查獲包括陳男、許男等50名涉案成員到案，其中8人遭法院裁定羈押禁見。

此外，值得注意的是，詐騙集團洪姓成員11月14日凌晨於北市忠孝東路酒駕競速，在忠孝東路地下道撞翻另輛白色轎車並導致無辜駕駛當場傷重身亡，車禍發生後靜安會成員還糾眾至場助陣，作勢襲警遭開槍制伏，氣焰囂張，經警方清查即是靜安會成員。

刑事局偵查第四大隊副大隊長李名盛也說明，日前獲報花蓮有對夫妻誤信詐騙集團高薪求職陷阱，去年遭誘騙來台北後被囚禁於萬華區旅館，且存摺、提款卡都被犯嫌沒收，後又被轉移至新北市林口區套房拘禁，期間長達40多天，若有所不從就被毆打。

專案小組經長期偵蒐，於今年11月21日偵破以竹聯幫明仁會26歲陳姓幹部為首的詐騙集團，兵分多路於北市將4嫌檢肅到案，送新北地檢署偵辦。

詐騙集團 幫派

延伸閱讀

台南學甲槍擊案未破分局長撤換 警政署長：不適任調整

「88會館」調查1個月沒下文？警政署長：有結果會對外說明

影／保三總隊破獲製毒工廠 呼籲國人勿以身試法

「台南天空子彈亂飛」警人事調整？ 警政署長：掌握涉案者

相關新聞

替柬埔寨詐團洗錢 竹聯幫靜安會、弘仁會幹部拘提到案

竹聯幫靜安會幹部陳姓男子、弘仁會組長許姓男子分別涉嫌成立水房及車手集團，替柬埔寨假投資詐騙機房洗錢，1年來向120人騙走...

毒鴛鴦撫養5名小孩淪毒品小蜜蜂 警搜出500包毒咖啡

25歲余姓男子和妻子22歲張女，疑似為了撫養5名小孩，涉嫌當毒品小蜜蜂，施用毒品、販賣毒品咖啡包，遭士林警方查獲涉嫌交易...

「88會館」調查1個月沒下文？警政署長：有結果會對外說明

數名高階警官出入台北市「88會館」招待所，立委質疑調查1個月沒下文。警政署長黃明昭今表示，持續查處，該依法究辦就依法究辦...

台南學甲槍擊案 南檢對涉案槍手發布通緝

台南市學甲地區發生88槍槍擊案，台南地檢署指揮警方專案小組連日來不分晝夜、抽絲剝繭，比對分析各項資料，研判孔姓男子為涉案...

類大麻去年才列管！男已製造合成12年 北市警上門逮人

桃園一名曹姓男子在住家成立製毒工廠，專門製造俗稱「類大麻」的MDMB-4en-PINACA，去年才被法務部列管，本月2日...

竹市警路檢查出「毒、槍、彈」藏車 駕駛喊衰：車是借的

新竹市警察局在九合一大選結束後未曾停歇，第三分局於周末晚間執行路檢勤務，在盤查王姓嫌犯所駕駛自小客車時，當場查獲非制式手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。