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毒鴛鴦撫養5名小孩淪毒品小蜜蜂 警搜出500包毒咖啡

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

25歲余姓男子和妻子22歲張女，疑似為了撫養5名小孩，涉嫌當毒品小蜜蜂，施用毒品、販賣毒品咖啡包，遭士林警方查獲涉嫌交易，主打「口味多、任你挑」每包毒品咖啡包販售200元，全案遭依意圖販賣而持有三級毒品移送法辦，桃園地檢署複訊後請回、限制住居。

警方指出，日前接獲情資，綽號「小魚」為首的販毒集團，利用通訊軟體向不特定人販賣毒品咖啡包，標榜「口味多、任你挑」等訊息吸引買家，談好交易數量、金額後，交由運毒小蜜蜂送到指定地點交易，販毒足跡遍及北部地區各聲色場所。

士林警方跟監到桃園中壢，查獲25歲余男和妻子22歲張女，當時發現兩人車上有許多小孩用品，意外發現余男和前妻有1個小孩，與張女結婚後每年各生下1個小孩，2人共計撫養5名幼童，年紀最大5歲、最小僅數個月大。

據悉，夫妻兩人疑似為了養小孩，自願選擇從事毒品小蜜蜂工作，遭警方查獲交易查扣約500包毒品咖啡包，毛重約1500公克，毒品咖啡包外包裝有LV款式、狐狸照片、比讚手勢等，每款對外販售200元。全案依施用、持有、意圖販賣三級毒品罪嫌移送法辦，桃園地檢署檢察官複訊後，余男限制住居、張女請回。

士林分局呼籲，警方維護治安、檢肅毒品，從今年1月迄今，分局已查獲8千2百多包毒品咖啡包，總重量高達3萬餘公克，將持續執行各式掃蕩勤務，打擊犯罪。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

25歲余姓男子和妻子22歲張女，疑似為了撫養5名小孩，涉嫌當毒品小蜜蜂，施用毒品、販賣毒品咖啡包，遭士林警方查獲涉嫌交易，主打「口味多、任你挑」每包毒品咖啡包販售200元，全案遭依意圖販賣而持有三級毒品移送法辦，桃園地檢署複訊後請回、限制住居。記者蕭雅娟／翻攝
25歲余姓男子和妻子22歲張女，疑似為了撫養5名小孩，涉嫌當毒品小蜜蜂，施用毒品、販賣毒品咖啡包，遭士林警方查獲涉嫌交易，主打「口味多、任你挑」每包毒品咖啡包販售200元，全案遭依意圖販賣而持有三級毒品移送法辦，桃園地檢署複訊後請回、限制住居。記者蕭雅娟／翻攝
25歲余姓男子和妻子22歲張女，疑似為了撫養5名小孩，涉嫌當毒品小蜜蜂，施用毒品、販賣毒品咖啡包，遭士林警方查獲涉嫌交易，主打「口味多、任你挑」每包毒品咖啡包販售200元，全案遭依意圖販賣而持有三級毒品移送法辦，桃園地檢署複訊後請回、限制住居。記者蕭雅娟／翻攝
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毒品 咖啡 桃園

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