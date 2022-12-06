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台南學甲槍擊案 南檢對涉案槍手發布通緝
台南市學甲地區發生88槍槍擊案，台南地檢署指揮警方專案小組連日來不分晝夜、抽絲剝繭，比對分析各項資料，研判孔姓男子為涉案槍手。 檢方核發拘票拘提，但作案後業已逃亡而拘提未獲，今天由地檢署發布通緝。
警方專案小組比對分析各項資料，鎖定於11月10日凌晨1點，孔祥志（50歲）涉持槍在臺南市學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊58發子彈，及於同日3點多在同區中正路謝姓市議員競選總部鐵門掃射30槍。
專案小組認孔涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪等罪嫌重大，核發拘票予以拘提，惟孔姓嫌犯於作案後業已逃亡而拘提未獲，於111年12月6日上午由地檢署發布通緝。據了解，孔為洪姓男子手下，洪日前也被警方發布通緝。
南檢在槍擊案當天，接獲台南市警察局通報學甲區槍擊案後，當日立即分案，並由本署檢肅黑金專組主任檢察官與二位檢察官組成專案小組，積極指揮並與警方聯繫案件偵辦。
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