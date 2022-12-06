類大麻去年才列管！男已製造合成12年 北市警上門逮人

桃園一名曹姓男子在住家成立製毒工廠，專門製造俗稱「類大麻」的MDMB-4en-PINACA，去年才被法務部列管，本月2日台北市警局刑警大隊上門逮人；警方粗估曹男製毒、販毒約12年，粗估不法所得上億元，曹辯稱都是從網路上學習。警詢後依毒品危害防制條例送辦。

據了解，43歲的曹男，沒有化工背景，從12年前就在桃園市桃園區的社區內，與大陸販毒集團合作，從香港進口毒品原料，於家中製造合成大麻成液體浸泡菸草，再從臉書、telegram群組，以每1公克100元到300元價格，將菸草售出，賺取不義之才。

台北市刑大毒品查緝中心透過毒品資料庫分析，發現近期市面上流行俗稱「飛行草本」的合成大麻、類大麻，有逐漸氾濫趨勢，不僅在網路購物、社群平台大量發散廣告，還強調是「合法」、「啟靈」、「效果比大麻強5倍」等字眼，在年輕族群間廣為流傳。

刑警幹員全面清查網路平台資料，先在今年7月查獲羅姓男子販賣合成大麻案件，溯源追查進一步查獲姜姓、黃姓、吳姓男子等，4人都是曹男販毒鍊的中、下游，掌握到源頭製毒的曹男。

幹員長期跟監蒐證，甚至不惜偽裝成道路清潔人員，終於在本月2日於新竹縣竹北市一帶，趁著曹男交易毒品時將他逮捕，現場起獲總重約1.9公斤的120包合成大麻。曹還為避免黑吃黑，隨身攜帶電擊槍、辣椒槍以備不時之需。

隔天警方再前往桃園市桃園區某社區內，查獲曹男的合成大麻製造工廠，再查獲製毒原料2公斤，合成大麻半成品916公克，各項製毒工具、溶劑、乾燥器、加熱爐、包裝袋、封膜機等器具。

曹男供稱，合成大麻素是從網路上學習而來，但他的說詞避重就輕，警方不輕易採信，還在溯源追查當中。警詢後依毒品危害防制條例送辦。

資深刑警表示，「類大麻」MDMB-4en-PINACA流行於年輕人族群，至今已有10年之久，直到去年才被法務部列為毒品。毒品危害防制條例規定的毒品嚴謹，往往被列管後不久，製毒集團變戲法般調整分子式，以規避查緝。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

曹男製造合成大麻被北市警方逮捕。記者邱奕能／翻攝

曹男製造合成大麻被北市警方逮捕。記者邱奕能／翻攝

曹男製造合成大麻被北市警方逮捕。記者邱奕能／翻攝

曹男在臉書標榜合成大麻「合法」、「啟靈」等字眼。記者邱奕能／翻攝

曹男在臉書標榜合成大麻「合法」、「啟靈」等字眼。記者邱奕能／翻攝