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竹市警路檢查出「毒、槍、彈」藏車 駕駛喊衰：車是借的

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹警察局在九合一大選結束後未曾停歇，第三分局於周末晚間執行路檢勤務，在盤查王姓嫌犯所駕駛自小客車時，當場查獲非制式手槍1把、子彈7顆及安非他命、海洛因等毒品，王稱車子是向友人借的，不料意外遇警盤查被逮，實在很衰，警詢後將王依槍砲、毒品罪嫌移送法辦。

警方指出，三分局於周末晚間執行擴大臨檢掃蕩勤務，分局警備隊、香山所及朝山所等組合警力在客雅大道與明湖路486巷口實施路檢，晚間9點半執勤員警透過警用行動電腦查知，即將通過路檢點的黑色小客車是遭通報侵占失竊車輛，員警便不動聲色機警攔停該車並要求王姓駕駛停車熄火，執行附帶搜索時，當場在王隨身包內查獲非制式手槍1把、子彈7顆及安非他命2.36公克、海洛因1.17公克等毒品，立即將王帶返所偵辦。

王男供稱車輛是向友人借用，至於槍枝、毒品來源，警方將依其供訴內容持續向上溯源。現場查扣非制式手槍經鑑驗後確認具有相當程度殺傷力。

三分局長林昆達表示，積極有效維護治安，讓民眾免於恐懼，得以安心生活是警方責無旁貸的任務，將針對轄區特性持續規畫專案掃蕩、路檢等勤務，展現警方維護治安的決心，並將「掃黑、肅槍、緝毒、打詐」等列為工作重點，打造一個安居樂業的生活環境。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

新竹市警察局在九合一大選結束後未曾停歇，第三分局於周末晚間執行路檢勤務，在盤查王姓嫌犯所駕駛自小客車時，當場查獲非制式手槍1把、子彈7顆及毒品。記者王駿杰／翻攝
新竹市警察局在九合一大選結束後未曾停歇，第三分局於周末晚間執行路檢勤務，在盤查王姓嫌犯所駕駛自小客車時，當場查獲非制式手槍1把、子彈7顆及毒品。記者王駿杰／翻攝
新竹市警察局在九合一大選結束後未曾停歇，第三分局於周末晚間執行路檢勤務，在盤查王姓嫌犯所駕駛自小客車時，當場查獲非制式手槍1把、子彈7顆及毒品。記者王駿杰／翻攝
新竹市警察局在九合一大選結束後未曾停歇，第三分局於周末晚間執行路檢勤務，在盤查王姓嫌犯所駕駛自小客車時，當場查獲非制式手槍1把、子彈7顆及毒品。記者王駿杰／翻攝

毒品 警察 新竹

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