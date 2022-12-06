通緝遇警報他人字號 不像證件照竟辯「得武漢肺炎變瘦」

高雄54歲匡姓女子日前搭友人車出門，因違停遭巡邏員警盤查，過程中因有刻意迴避的舉動，引起警注意要求查驗身分，見匡女本人相貌和證件照片出入很大，她卻辯因為得武漢肺炎變瘦，警方帶回她才吐實說出真實姓名，警查她毒品案遭通緝，詢後移送歸案。

林園分局大寮分駐所員警11月30日凌晨0時許，執行巡邏勤務，在大寮區鳳林三路發現一輛違停車，警方準備告發車主時，發現同車的匡女，不時露出心虛表情，還有刻意迴避的舉動，立即要她出示身分證件供查驗。

匡女稱出門沒有帶證件，改報身分證字號給警方，但警方使用隨身系統查詢卻發現匡女本人長相和證件照片有很大的出入，她還不斷辯解得了武漢肺炎，「所以我有瘦啦！」

警方質疑本人是雙眼皮，照片女子卻是單眼皮，匡女立刻反駁「我哪有雙眼皮！」爭執不休，警方便將匡女帶回警局詳查身分，她才說出自己真實姓名。