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影／屏東恆春民宿變詐騙機房 警方攻堅一網成群

聯合報／ 記者林保光／即時報導

詐騙集團包下成棟民宿當詐騙機房，高雄警方查出機房設在屏東恆春東門古蹟附近，攻堅查獲9名男子及少年，發現這機房1個月騙大陸人2900多萬元。其中少年發覺不對勁想離開，卻遭拘禁1周，全案依詐欺、組織條例、妨害自由等罪嫌移送法辦。

據了解，丁姓男子（31歲）11月1日包下這棟民宿，與楊姓（29歲）、徐姓（28歲）、沈姓（31歲）、葉姓（22歲）、李姓（30歲）、曾姓（21歲）、許姓（26歲）等男子及陳姓少年，窩在民宿足不出戶，涉嫌冒充大陸電信局、公安及檢方人員，打電話騙人稱涉及洗錢，要上當人匯款接受監管。

高雄市刑警大隊偵三隊接獲情資，與刑事局電偵大隊偵三隊、屏東縣警恆春分局、保二總隊刑警大隊，查出這處詐騙機房在恆春1棟民宿，11月28日動員攻堅，發現涉嫌主持機房的丁姓、楊姓2男子住在民宿門口的露營車，其他人則被禁足在民宿內，負責打電話行騙。

警方翻牆進入民宿，制伏門外的丁、楊，攻入民宿，高喊「趴下」，發現7間房間有5間窩人，房內共有60多支手機，成排手機正充電中，並搜出筆電、帳冊等資料，查出丁、楊利用旅遊淡季，民宿業者住房率低，以包月方式租下整棟民宿，召募6名男子當「機手」涉嫌打電話行騙，並由民宿業者供午、晚餐，全不能外出。

陳姓少年因和其中的葉姓男子認識，被葉找去民宿，但發覺是打電話騙人後，想要離開便遭拘禁。

警方自手機及筆電資料，查出這機房在1個月內，幾乎全騙大陸人，已有數百名大陸人受騙，得手金額核計2900多萬元，但是，11月以前，另在他處設機房，確實經手金額仍待清查。

警方動員赴屏東恆春攻堅，查獲詐騙集團租成棟民宿當詐騙機房。記者林保光／翻攝
警方動員赴屏東恆春攻堅，查獲詐騙集團租成棟民宿當詐騙機房。記者林保光／翻攝
警方動員赴屏東恆春攻堅，查獲詐騙集團租成棟民宿當詐騙機房，查獲9人涉案。記者林保光／翻攝
警方動員赴屏東恆春攻堅，查獲詐騙集團租成棟民宿當詐騙機房，查獲9人涉案。記者林保光／翻攝
警方動員赴屏東恆春攻堅，查獲詐騙集團租成棟民宿當詐騙機房。記者林保光／翻攝
警方動員赴屏東恆春攻堅，查獲詐騙集團租成棟民宿當詐騙機房。記者林保光／翻攝
警方動員赴屏東恆春攻堅，查獲詐騙集團租成棟民宿當詐騙機房，成排手機正充電中。記者林保光／翻攝
警方動員赴屏東恆春攻堅，查獲詐騙集團租成棟民宿當詐騙機房，成排手機正充電中。記者林保光／翻攝
警方動員赴屏東恆春攻堅，查獲詐騙集團租成棟民宿當詐騙機房。記者林保光／翻攝
警方動員赴屏東恆春攻堅，查獲詐騙集團租成棟民宿當詐騙機房。記者林保光／翻攝
警方動員赴屏東恆春攻堅，查獲詐騙集團租成棟民宿當詐騙機房，以警用巴士押解涉案人。記者林保光／翻攝
警方動員赴屏東恆春攻堅，查獲詐騙集團租成棟民宿當詐騙機房，以警用巴士押解涉案人。記者林保光／翻攝

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