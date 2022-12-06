聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園警威力掃蕩八大場所防黑道 1男逾期未驗尿被帶回
桃園市警局昨晚依警政署規畫執行威力掃蕩勤務，針對潛在黑道經營圍事行業加強臨檢，其中桃園分局在轄內KTV發現一名男子是毒品調驗人口，但因北上工作逾期未驗，將他帶回協助驗尿。
桃園分局昨晚由分局長黃富村親自帶隊，大批警力前往轄區酒店及KTV等場所臨檢查察掃蕩，要求業者加強自律管理，協助約束客人失序行為，並宣導若遇違法滋事情況，立即依「三不得，兩通報」原則，通知警方到場處理。
桃園分局員警昨晚11時許在桃園區大同路KTV臨檢時，查獲一名石姓男子是南投縣警局南投分局發布的毒品調驗人口，但他3個月未主動採驗違反規定，便將他帶返派出所採尿，並依規定陳報分局送往鑑驗機構檢驗是否有毒品反應。
警局長許錫榮表示，有關公開滋事、蓄意挑釁公權力或具機敏性的幫派犯罪案件，各單位會立即果斷處理、強力壓制並向下刨根、斷絕金源，針對詐騙案，也要求所有同仁落實清樓專案及家戶訪查工作，針對旅賓館及新建大樓社區等持續過濾清查，如發現疑似詐騙案被害人遭囚禁案件，務必迅速處理並溯源追查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言