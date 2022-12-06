桃園警威力掃蕩八大場所防黑道 1男逾期未驗尿被帶回

桃園市警局昨晚依警政署規畫執行威力掃蕩勤務，針對潛在黑道經營圍事行業加強臨檢，其中桃園分局在轄內KTV發現一名男子是毒品調驗人口，但因北上工作逾期未驗，將他帶回協助驗尿。

桃園分局昨晚由分局長黃富村親自帶隊，大批警力前往轄區酒店及KTV等場所臨檢查察掃蕩，要求業者加強自律管理，協助約束客人失序行為，並宣導若遇違法滋事情況，立即依「三不得，兩通報」原則，通知警方到場處理。

桃園分局員警昨晚11時許在桃園區大同路KTV臨檢時，查獲一名石姓男子是南投縣警局南投分局發布的毒品調驗人口，但他3個月未主動採驗違反規定，便將他帶返派出所採尿，並依規定陳報分局送往鑑驗機構檢驗是否有毒品反應。