影／年邁不想再坐牢...三重老翁攜毒飆車被路人一把扯倒

新北市69歲謝姓老翁日前在三重區騎機車違規紅燈右轉，卻加足油門飆車逃給警察追，在大街小巷亂竄4公里，最後被見義勇為路人一把扯倒，身上還被搜出海洛因毒品。他說因為年紀大了，不想再坐牢。

新北保大第一中隊員警4日上午11時許，巡邏經三重區重新路五段與中興南街口，看見1輛機車違規紅燈右轉，警車尾隨追上示意停車，但機車卻開始加速逃竄，逆向衝進巷內，還連續闖紅燈，途中安全帽脫落也不管。

警匪追逐約4公里至光復路一段，警方停車奔跑追逐到68巷口，1名熱心路人見狀，衝過去將謝姓老翁一把扯下機車，員警立刻壓制逮捕，並從外套口袋搜出1包海洛因毒品重0.41公克。