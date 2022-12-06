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影／年邁不想再坐牢...三重老翁攜毒飆車被路人一把扯倒

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市69歲謝姓老翁日前在三重區騎機車違規紅燈右轉，卻加足油門飆車逃給警察追，在大街小巷亂竄4公里，最後被見義勇為路人一把扯倒，身上還被搜出海洛因毒品。他說因為年紀大了，不想再坐牢。

新北保大第一中隊員警4日上午11時許，巡邏經三重區重新路五段與中興南街口，看見1輛機車違規紅燈右轉，警車尾隨追上示意停車，但機車卻開始加速逃竄，逆向衝進巷內，還連續闖紅燈，途中安全帽脫落也不管。

警匪追逐約4公里至光復路一段，警方停車奔跑追逐到68巷口，1名熱心路人見狀，衝過去將謝姓老翁一把扯下機車，員警立刻壓制逮捕，並從外套口袋搜出1包海洛因毒品重0.41公克。

謝姓老翁從機車摔下，坐在地上不斷哀嚎喊痛，他供稱因為年紀大了，不想再坐牢才會拚了老命逃跑。警詢後被依公共危險、違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。

謝姓老翁飆車逃給警察追，被見義勇為路人一把扯下。記者林昭彰／翻攝
謝姓老翁飆車逃給警察追，被見義勇為路人一把扯下。記者林昭彰／翻攝
警方壓制逮捕謝姓老翁，在他身上搜出海洛因毒品。記者林昭彰／翻攝
警方壓制逮捕謝姓老翁，在他身上搜出海洛因毒品。記者林昭彰／翻攝
警方壓制逮捕謝姓老翁，在他身上搜出海洛因毒品。記者林昭彰／翻攝
警方壓制逮捕謝姓老翁，在他身上搜出海洛因毒品。記者林昭彰／翻攝
警方壓制逮捕謝姓老翁，在他身上搜出海洛因毒品。記者林昭彰／翻攝
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毒品

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