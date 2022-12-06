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高雄警方追通緝犯 竟發現男子私藏軍用手榴彈
高雄市警鳳山分局昨晚追捕毒品通緝犯梁姓男子，竟在他的隨身背包，發現軍用手榴彈及鎮暴槍，警方正追查手榴彈來源。
鳳山警分局新甲派出所獲報，毒品通緝犯梁姓男子（36歲）常出沒高雄市三民區，調閱相關資料，鎖定他的行蹤，昨天晚間8時30分許，在三民區鼎山街發現梁姓男子現蹤，立即擁上逮捕他。
警方一面壓制他，一面搜查他的隨身背包，除了查獲海洛因、安非他命、K他命近200公克，以及三級毒品FM2、毒品咖啡包18包，竟還發現1枚手榴彈和1把鎮暴槍。
警方聯繫刑事局偵五大隊第三隊防爆小組，指手榴彈疑是軍事手榴彈，已通知通知陸軍八軍團防爆小組處理，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例，查辦梁姓男子當中。
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