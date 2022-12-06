南警攔查起獲毒品吸食器、車上找到槍彈 嫌調侃「改造又沒什麼」

台南市永康警分局兩名警員今凌晨攔查可疑車輛時，查獲男子持有毒品吸食器，隨後又在車上起出改造手槍1把、彈匣1個、制式子彈4顆，男子一度還稱，「改造又沒什麼」，經警員告知已修法最高處5年有期徒刑當場嚇傻，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪嫌偵辦中。

永信派出所所長王建智表示，警員莊竣程、葉紘維是今凌晨約0時執行勤務時，騎乘警用機車在轄區實施地毯式巡邏與查探，

在永康區南工街311巷口，發現1輛轎車行徑可疑，車內有毒品前科的40歲李男正使用手機通話，莊、葉接近時，發現李神色慌張，兩人遂攔查。

警方先發現李持有毒品吸食器，搜索時又在車子後座當場查獲持有非制式手槍1支、彈匣1個、制式子彈4顆，當場逮捕李嫌，除依上述罪嫌移請南檢地偵辦，將持續擴大溯源槍枝與毒品來源。

警方說，李嫌遭查獲槍彈時還自我調侃，「改造又沒什麼」，經員警告知已修法新法恐將面臨5年以上有期徒刑，當場一度嚇呆不知所云，後悔不已。

永康警分局長甘炎民第一時間也前往永信派出所頒發破案茶鼓勵，強調警方打擊犯罪不分晝夜，展現淨化地區與打擊犯罪決心。

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永康警分局長甘炎民（左起）表揚警員莊竣程、葉紘維、永信派出所所長王建智落實勤務建功。記者謝進盛／翻攝

台南市永康警方攔查男子查獲毒品吸食器，又槓上開花車上起獲槍彈。記者謝進盛／翻攝