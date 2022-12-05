影片會說話！ 10餘人組球棒隊狠砸1車還誆行車糾紛
高市陳姓男子今晨駕車搭載蔡姓女友，在前鎮區遭顏姓男子等7車攔車，持棍棒砸車，陳還被押走，警方攔截掏槍救出陳男，陸續逮捕顏等7嫌，雖雙方口徑一致均指是「行車糾紛」，但事發影片曝光，只見陳的座車遭7車包抄夾擊，10餘人持棍棒狠砸，凶狠程度，卻誆是行車糾紛，啟人疑竇。
雖雙方聲稱是行車糾紛引起，但警方事後在被害人陳男（31歲）車中起出10餘公克毒品，懷疑是毒品等糾紛利益引起，將深入調查。
陳男座車遭顏男（37歲）等7車在前鎮翠亨北路包圍砸車過程，遭附近住戶目擊拍下，影片在網路社群流傳，中只見陳男座車被7車團團圍住，現場有10餘名男子，分持棍棒朝陳的座車狠砸，從擋風玻璃、引擎蓋、車窗到車燈，無一不砸，行徑囂張凶狠，不輸幫派分子。
陳男座車被砸毀後，被顏男等人駕車押走，警方在四維路攔截到顏男座車，掏槍喝令顏姓及賴姓2男下車趴地逮捕，並救出手臂受傷的陳男，經送醫後無大礙。
主嫌顏姓男子到案後聲稱，和陳男是單純行車糾紛，雙方有共同認識的友人，因當時見陳男被砸車後受傷，將陳帶上車，前往藥房買藥幫陳擦藥，買完藥，就被警方攔截捕獲。
被害人陳男在醫院包紮後，也對警方表明，是行車糾紛引起，顏的確有帶他去藥房買藥擦，雙方「好來好去」交情，因被害人陳男車上搜出10餘公克毒品，令警方嗅出背後起因不單純，懷疑是毒品糾紛引起；但顏矢口否認。
警方下午陸續在台南追緝邱姓男子（24歲）、方姓男子（24歲）、吳姓男子（22歲）、陳姓男子（20歲）、陳姓男子（22歲）男子等4車5人到案，警詢後將依妨害秩序及傷害等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。
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