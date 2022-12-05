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高雄男欠債萬元深夜被圍毆 1嫌企圖逃逸遭逮

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄仁武區大灣國中前，昨天深夜發生一起打架事件，26歲施姓男子與邱姓男子有金錢糾紛，談判未攏，爆發衝突，現場還有邱男的3名同夥協助叫囂。警方獲報到場，邱姓主嫌與另2名同夥駕車逃逸，留下另一名邱姓男子上車不及，徒步逃跑，後被警方逮回警局；現場施男頭、手挫傷，送醫後無大礙，全案依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪偵辦。

昨天深夜23時許，仁武分局獲報大灣國中前的馬路邊發生打架事件，邱姓主嫌持棍棒、空拳毆打施男，邱的其他3名同夥則在旁助陣、叫囂，警方獲報趕抵現場，見施男頭、手挫傷，將他送往榮總，就醫後無大礙。

警方到場時，邱姓主嫌與另外2名同夥駕車逃逸，剩餘1名邱姓同夥因為來不及上車，徒步逃跑，後快打警力到場，立刻將該名邱姓同夥逮捕歸案。警方初步了解，施姓男子因為欠主嫌邱男數萬元未還，雙方約出來談判，一言不合爆發衝突。

經施男指認，今天上午10時許，警方已拘提一名楊姓嫌犯，並且查扣作案車輛；傍晚17時50分又將另一陳姓犯嫌拘提到案，警方已掌握邱姓主嫌身分，並申請拘票追人，將盡速將他逮捕歸案，依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪後續偵辦。

警方已將3名同夥逮捕歸案，目前已掌握邱姓主嫌行蹤，將盡速逮捕歸案。記者林品君／翻攝
警方已將3名同夥逮捕歸案，目前已掌握邱姓主嫌行蹤，將盡速逮捕歸案。記者林品君／翻攝
高雄仁武昨夜發生打架事件，施男與主嫌邱男有金錢糾紛，談判未攏，爆發衝突。記者林品君／翻攝
高雄仁武昨夜發生打架事件，施男與主嫌邱男有金錢糾紛，談判未攏，爆發衝突。記者林品君／翻攝

榮總

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