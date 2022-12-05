快訊

泰山重訊：出售全家股份處分利益54億元 不清楚誰接股票

國內現第二例「H1N2v」流感 莊人祥：非人流感、從豬隻感染機率大

官民代表共同清點簽證 調查局今年第2次毒品公開銷燬

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

法務部調查局今於木柵焚化爐，進行111年度第2次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，合計計銷燬各類毒品365公斤612.58公克，及大麻植株5740株。調查局長王俊力親自啟動銷燬程序，所有毒品均在台高檢檢察官鳳鈴、消費者文教基金會董事長黃怡騰、毒藥物防治發展基金會董事長鄧昭芳共同見證下焚化。

這次銷燬的毒品中，較特別的是桃園地檢署檢依據「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法」，核發處分命令提前銷燬2毒品案中的大麻煙草16公斤603.81公克、大麻植株5740株，以及第三、四級愷他命等毒品19公斤420.4公克。

調查局為求嚴謹，先在上月15日邀請監察委員趙永清、立委吳琪銘及行政院、國安局及消基會、毒藥物防治發展基金會等官民代表，召開獲案毒品處理流程監督會，並推選委員代表負責監督清點、封緘、簽證及銷燬等作業。

上月29日台台高檢檢察官曾鳳鈴監督下，協同消基會董事黃怡騰、毒藥物防治發展基金會董事長鄧昭芳執行清點，並由鑑識人員以拉曼光譜儀協助複驗，確認毒品證物無誤後予以封緘並逐箱簽證，於今日完成銷燬。

調查局今天在官民代表共同清點、封箱、簽證下，完成今年第2次毒品公開銷燬。圖／調查局提供
調查局今天在官民代表共同清點、封箱、簽證下，完成今年第2次毒品公開銷燬。圖／調查局提供

毒品 大麻 消基會

延伸閱讀

影／保三總隊破獲製毒工廠 呼籲國人勿以身試法

行車糾紛砸車7人落網 被害人車中起出毒品警嗅出不單純

基隆警「清樓」臨檢！男從旅館窗戶躲逃墜樓亡 房內查獲毒品

美劇絕命毒師翻版 竹警破獲行動式製毒工廠

相關新聞

影／場面駭人！金門連續多區聚眾鬥毆 球棒、小刀武器樣樣來

金門縣昨晚發生多地聚眾鬥毆事件，引發民眾憂心，金門縣金城分局指出，先有兩人因為網路糾紛而互約談判，卻引發聚眾鬥毆，雙方先...

獨／被招待所性騷風波牽連 台中警官喊冤：參觀台中帝寶而已

南投縣草屯警分局多名官警，10月底受莊姓警友站顧問邀請飲宴，後續前往台中帝寶參觀，小隊長回程時涉藉酒意性騷女同事，而鬧出...

南市警界人事地震！88槍槍擊案 學甲分局長遭拔官

台南市政府警察局再傳人事大地震，原台南市學甲警分局長蔡宗昌今遭拔官，與市警局保安大隊長劉全福職務對調，市警局今證實周三辦...

官民代表共同清點簽證 調查局今年第2次毒品公開銷燬

法務部調查局今於木柵焚化爐，進行111年度第2次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，合計計銷燬各類毒品365公斤612.58公...

行車糾紛砸車7人落網 被害人車中起出毒品警嗅出不單純

陳姓男子今晨駕車搭載蔡姓女友，行經高市翠亨北路，遭顏姓男子等7車攔車，持棍棒砸車，陳還被押走，警方1小時後，攔截顏的座車...

「台南天空子彈亂飛」警人事調整？ 警政署長：掌握涉案者

台南市學甲區上月發生88槍槍擊案尚未偵破，有立委今在立法院質詢指不希望「台南天空子彈亂飛」，是否調整台南警察人事？警政署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。