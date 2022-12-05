官民代表共同清點簽證 調查局今年第2次毒品公開銷燬

法務部調查局今於木柵焚化爐，進行111年度第2次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，合計計銷燬各類毒品365公斤612.58公克，及大麻植株5740株。調查局長王俊力親自啟動銷燬程序，所有毒品均在台高檢檢察官鳳鈴、消費者文教基金會董事長黃怡騰、毒藥物防治發展基金會董事長鄧昭芳共同見證下焚化。

這次銷燬的毒品中，較特別的是桃園地檢署檢依據「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法」，核發處分命令提前銷燬2毒品案中的大麻煙草16公斤603.81公克、大麻植株5740株，以及第三、四級愷他命等毒品19公斤420.4公克。

調查局為求嚴謹，先在上月15日邀請監察委員趙永清、立委吳琪銘及行政院、國安局及消基會、毒藥物防治發展基金會等官民代表，召開獲案毒品處理流程監督會，並推選委員代表負責監督清點、封緘、簽證及銷燬等作業。