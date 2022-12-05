影／保三總隊破獲製毒工廠 呼籲國人勿以身試法

保安警察第三總隊於今年3月兵分四路同步在新北市、臺中市等區查獲製毒化料倉庫、毒品咖啡包，共計查扣第三級新興毒品及製毒原料2,818公斤，並查獲時姓、劉姓及廖姓等3名犯嫌，全案依毒品危害防制條例移送新北地方檢察署。

警政署為落實新世代反毒策略2.0方針，貫徹「溯毒、追人、斷金流」，警政署今天舉行破獲毒品工廠發布記者會，主持記者會的署長黃明昭表達堅定掃毒及打擊黑道幫派的決心。針對近日警界接連發生的違紀案，黃明昭也表示，南投縣警察局的同仁到台中市的私人住家飲宴，後續導致小隊長有酒後騷擾女性同仁情形，南投縣警局已重懲，拔除小隊長職務並記大過處分，同仁有違規違法，一定嚴辦嚴查。11月28日他也宣示，各警察機關的主管及督察人員一定要負起責任，對於違法違紀同仁一定要揪出來，嚴辦到底。

負責查緝毒品案的保三總隊大隊長張躍瀚表示，保三總隊結合刑事警察局及各地方縣市警局，在今年3月4日兵分四路同步查緝，在新北市林口區破獲毒品工廠、台中市太平區查獲製毒化料倉庫、台中市大里區起獲毒咖啡包，共查扣第三級新興毒品俗稱喵喵的成品20公斤、第四級管制毒品2-溴-4-甲基苯丙酮373公斤及製毒原料2,818公斤。該製毒集團以印有水電公司名號的貨車載運化學原料，再以水管等修繕物品掩蓋，在北部及中部各設置一處製毒工廠。犯嫌承租新北市林口區偏僻獨棟透天厝做為製毒處所，該透天厝擁有獨立庭院及高聳圍牆，警方每周指派不同警員於周遭溜狗蒐證，發現屋內飄出刺鼻臭味，專案小組抓準時機，順利截斷製毒流程，在現場起獲大批製毒成品。