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行車糾紛砸車7人落網 被害人車中起出毒品警嗅出不單純

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子今晨駕車搭載蔡姓女友，行經高市翠亨北路，遭顏姓男子等7車攔車，持棍棒砸車，陳還被押走，警方1小時後，攔截顏的座車，掏槍喝令顏、賴2嫌趴地後逮捕，救出陳男；下午再逮獲5嫌，雖雙方聲稱是行車糾紛引起，但被害人車中起出10多公克毒品，警方懷疑毒品糾紛引起，將深入調查。

警方指出，31歲的陳姓男子今天凌晨0時58分許，駕車搭載23歲的蔡姓女友，行經前鎮區翠亨北路，當時37歲的顏姓男子駕車搭載22歲的賴姓友人，2車疑發生行車糾紛。

顏男駕車追上陳男車子後，另6輛車從後趕至，數名男子分持棍棒狠砸陳男座車後，將陳直接押上車帶走，留下陳驚魂未定的蔡姓女友。前鎮警分局警方接獲民眾報案，出動快打部隊趕抵，顏等一行人已駕車逃離。

前鎮、苓雅警分局和刑大偵二隊共組專案小組追查，警方以車辨系統「以車追人」，1小時後，在四維路攔截到顏男座車，警方掏槍喝令顏、賴2男下車，2男下車後雙手抱頭，遭持槍員警喝斥「趴下、趴下，叫你們趴下」，2男才乖乖趴地就逮。

警方從車上救出手臂受傷的陳男，經送醫後無大礙；單純的行車糾紛卻演變為7車砸車還押人，警方懷疑案件發生原因不單純。

據了解，主嫌顏姓男子到案後聲稱，和陳男是單純行車糾紛，雙方有共同認識的友人，因當時見陳男被砸車後受傷，將陳帶上車，前往藥房買藥幫陳擦藥，買完藥，就被警方攔截捕獲。

被害人陳男在醫院包紮後，也對警方表明，是行車糾紛引起，顏的確有帶他去藥房買藥擦，雙方「好來好去」交情，因被害人陳男車上搜出10餘公克毒品，令警方嗅出背後起因不單純，懷疑是毒品糾紛引起；但顏矢口否認。

警方下午陸續在台南追緝邱姓男子（24歲）、方姓男子（24歲）、吳姓男子（22歲）、陳姓男子（20歲）、陳姓男子（22歲）男子等4車5人到案，警詢後將依妨害秩序及傷害等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。

警方表示，將建請檢察官向高雄地方法院聲請顏男等7人羈押及裁定強制處分，另將持續追查其他共犯到案；陳男則依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

高市今晨疑發生行車糾紛，陳姓男子遭7車砸車押走，警方在四維路攔截，掏槍要求顏、賴2嫌下車趴地，救出被害人。記者石秀華／翻攝
高市今晨疑發生行車糾紛，陳姓男子遭7車砸車押走，警方在四維路攔截，掏槍要求顏、賴2嫌下車趴地，救出被害人。記者石秀華／翻攝
顏姓男子等7人今晨在高雄前鎮區和陳姓男子發生行車糾紛，包抄陳男座車砸車後，押走陳男，警方陸續逮捕顏等7人，帶回分局查辦。記者石秀華／翻攝
顏姓男子等7人今晨在高雄前鎮區和陳姓男子發生行車糾紛，包抄陳男座車砸車後，押走陳男，警方陸續逮捕顏等7人，帶回分局查辦。記者石秀華／翻攝

毒品 台南 檢察官

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