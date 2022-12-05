影／場面駭人！金門連續多區聚眾鬥毆 球棒、小刀武器樣樣來

金門縣昨晚發生多地聚眾鬥毆事件，引發民眾憂心，金門縣金城分局指出，先有兩人因為網路糾紛而互約談判，卻引發聚眾鬥毆，雙方先後於金城鎮、金沙鎮及金寧鄉發生衝突。據現場畫面激烈，武器備有有鐵棍、球棒、甚至小刀，相當駭人。

金城分局說明，金門昨夜發生一起連續鬥毆事件，黃姓嫌疑人與洪姓嫌疑人因之前網路上的發言結怨，雙方互約於4日夜間在金城鎮北堤路停車場談判，進而發生衝突，之後雙方互結人馬，又在金沙鎮金沙水庫附近及金寧鄉后湖海濱發生兩波衝突鬥毆，造成人員受傷、車輛毀損。

其中盧姓男子受有較重創傷送醫急救，金門縣警察局獲報後高度重視，立即由刑事警察大隊、金城分局及金湖分局組成專案小組連夜偵辦，並聲請拘票將涉案人等一一拘提到案，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌移送金門地檢署偵辦。