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「台南天空子彈亂飛」警人事調整？ 警政署長：掌握涉案者
台南市學甲區上月發生88槍槍擊案尚未偵破，有立委今在立法院質詢指不希望「台南天空子彈亂飛」，是否調整台南警察人事？警政署長黃明昭未正面回應，表示分局長以上層級由署處理，其餘由台南市警察局處理，警方掌握涉案者追緝中。
立法院內政委員會今審查警政署明年總預算，國民黨立委李德維詢問，開88槍是重大社會事件，以往這樣的事件，不管一些調動，甚至都會下台，現在狀況如何？
警政署長黃明昭說，這是計畫很周詳細膩的犯案手法，警方成立專案小組一直追查，掌握這些涉及案件者追緝中。
李德維追問，台南市民非常不安，88槍不得了，「大家不希望讓台南的天空子彈這樣繼續亂飛」，請警政署好好抓緊，相關人員在這部分，台南警界是否要做調動？
黃明昭說，台南警界調動，若涉及到警政署由署處理，如局長、副局長、分局長、大隊長，其餘科室主管、副分局長層級部分，由台南市警察局處理，報給署核備。
李德維說，請警政署與台南市警局好好溝通，他希望警方好好偵破案件，但發生這麼重大治安事件，他覺得民眾對於警方相關責任還是希望有處理。
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