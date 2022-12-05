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基隆警「清樓」臨檢！男從旅館窗戶躲逃墜樓亡 房內查獲毒品
基隆市陳姓男子在汽車旅館墜樓，送醫不治。警方在他投宿的客房內查獲毒品，將房內的高姓男子帶回偵詢，並報請檢方今天檢驗陳男遺體，釐清死因。
基隆市警四分局執行「清樓專案」，安樂派出所員警昨天下午前往轄區汽車旅館臨檢， 當旅館服務人員陪同前往客房敲門，示意臨檢時，聽見屋外傳出重物墜落聲響，前往察看發現40多歲陳男躺在地面，頭部流血，通報消防局派消護車送醫不治。
警方在陳男房內找到40多歲高姓男子，並在房間及車內查獲2小包海洛因、1小包K他命及施用毒品器具，將依高男帶回偵詢。初步調查是陳男想躲避臨檢，想由窗戶逃出時不慎墜地。
警四分局偵查隊與基隆市警察局鑑識科人員到場採集相關跡證，報請基隆地檢署檢察官今天相驗，家屬對死因無異議。高男經偵詢後，依違反毒品危害防制條例送辦。
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