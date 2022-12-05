影／南投警被爆赴招待所、騷擾女同事 警政署長：嚴加追查

警紀連環爆，多名高階警官出入台北市招待所，南投縣又被爆出數名警察赴台中市招待所，其中陳姓刑事小隊長酒後騷擾女性偵查佐。警政署長黃明昭今說，只要同仁違規違法，絕對嚴辦追查，要求幹部及督察人員負起責任。

黃明昭今下午赴刑事局了解毒品案件時受訪說，南投同仁是到台中私人住家飲宴，後續導致小隊長酒後騷擾女性同仁，南投警察局重懲，包括小隊長拔除職務、記大過，台北也一樣，只要同仁有違規違法情事，絕對嚴辦追查到底，各警察機關主管、幹部及督察人員一定要負起責任，對於違法違紀同仁一定要揪出來，嚴辦到底。

對於台南市88槍槍擊案尚未偵破，黃說，有鎖定涉案人，已在查緝中，專案小組很努力認真在偵辦，絕不放鬆，全力偵辦到底，有多少證據絕對辦到底，不會手軟；被問到是否懲處台南官警，他說，同仁很積極認真偵辦，絕不會來懲處導致影響士氣，鼓勵繼續偵辦。