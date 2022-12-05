美劇絕命毒師翻版 竹警破獲行動式製毒工廠
新竹市警局第二分局查獲販毒進化版本，史姓男子將毒品原料與製毒工具放在車上，成為移動式製毒工廠，還邊製毒邊賣毒，但警方接獲情資，一舉查獲史男持有毒品咖啡包751包，並於販毒母車查扣毒品原料卡西酮1400公克，全案深入擴大偵辦。
新竹市警察局第二分局日前接獲情資，毒販史男為躲避警方追緝，竟以車輛載著毒品原料、分裝工具等，不斷變換地點及前往各汽車旅館投宿，甚至將新進之毒品原料儲藏在另一老舊車輛，做為儲藏毒品原料的母車，有需要再開販毒子車前往補貨。
經警方多日跟監，確認毒品藏放的母車地點，持新竹地方法院核發搜索票一舉查獲史持有毒品咖啡包751包，並於販毒母車查扣毒品原料卡西酮1400公克、咖啡包包裝袋、封膜機、過濾篩、磅秤、分裝袋等物品，儼然為美劇絕命毒師翻版。
警方表示，後續將持續追查本案共犯及相關毒品、資金來源，發揮最強的緝毒效能，以達到新世代反毒策略溯源斷根的政策目標，維護國人健康與安全。
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