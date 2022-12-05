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台南學甲槍擊案 警署長不排除調整台南警界人事

中央社／ 台北5日電

國民黨立委李德維今天質詢問到，台南學甲槍擊案為重大社會事件，目前調查進度和台南警界人事調整狀況？警政署長黃明昭答詢說，已掌握涉案者身分追緝中，不排除調整相關人事。

立法院內政委員會今天審查「112年度中央政府總預算案關於警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬部分」等案和備質詢。

李德維針對台南學甲槍擊案詢問，歹徒開88槍為重大社會事件，以往類似事件都會有人事懲處，目前此案狀況為何？由於台南市民深感不安，大家都不希望台南的天空子彈亂飛，請警政署好好處理此案。

話鋒一轉，李德維隨即又問，台南警界是否會有相關人事調動？

黃明昭表示，這是個計畫周詳且細膩的犯案手法，警方已成立專案小組持續追查，已掌握數名涉案者的身分，目前正在積極追緝中。

他指出，台南市警界調動若有涉及警政署部分，像是局長、副局長、分局長、大隊長等職會由警政署處理，若是副分局長或是科室主管等層級，則由台南市警察局處理並報警政署。

台南市學甲區一家科技公司與市議員謝財旺服務處11月10日凌晨遭槍擊，歹徒疑似持衝鋒槍共開88槍，引發社會高度關注。台南市警局案發當天說已鎖定特定對象，並於12月1日發布一份要案（緊急）查緝專刊，對象是傳言可能和學甲槍擊案有關的洪姓男子，但警方強調發布原因是洪男前案遭通緝，學甲槍擊案仍積極偵辦中。

台南 槍擊 李德維

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