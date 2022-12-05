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酒店電梯打屁惹誤會 酒客持刀刺進壯男胸口致死 3人起訴
北市中山區長春路一間酒店今年6月9日清晨發生酒客持刀鬥毆命案，一名黃姓男子與男子陳博毅及同行程姓、林姓友人，疑似搭電梯時言語發生誤會，步出電梯便爆發扭打，最後陳男在騎樓處持隨身攜帶的折疊刀殺死黃男。台北地檢署今偵結，分別依殺人及傷害罪起訴陳、程二人；林男雖未動手，但事後協助將凶刀棄置水溝，也一併遭滅證罪起訴。
檢警調查，陳男一行人與32歲死者黃男素昧平生，案發當天雙方都在同一間酒店消費到天亮，恰巧在清晨6時許一起搭同一部電梯離開。當時陳男3人在電梯內互相消遣打屁，黃男卻誤以為3人在揶揄自己，仗著自己身材壯碩，於是出言反嗆，陳男一方則覺得黃男莫名其妙，雙方在電梯內便爆發口角。
由於雙方都喝了不少酒，陳男不滿黃男一再挑釁，剛出電梯就出手互毆，陳男並拿出折疊刀揮舞，一旁的程男也出手助陣，和陳男一起毆打黃男。不料一陣扭打中，陳男竟一刀刺進黃男胸口，摺疊刀直接插進內臟，導致黃男送醫不治，現場並留下大灘血跡。
檢察官根據現場監視畫面，認定陳男持刀刺死黃男涉犯殺人罪，一旁助拳的程男則涉嫌傷害罪。林男雖未加入鬥毆，但他在陳男持刀刺入黃男胸口，陳、程兩人發現出大事搭車逃逸後，撿起陳男掉落在現場的凶刀，隨手丟進路旁水溝，後來才由到場員警撈出，因此另涉犯滅證罪，三人一併遭到起訴。
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