影／新北雨衣怪客持刀當街攔機車 疑吸毒過量被強制送醫

新北市1名25歲葉姓男子3日清晨騎機車在樹林區大安路、長壽街口停等紅燈，突然被陌生人持西瓜刀要脅載他一程，後來機車鑰匙還被取走。警方獲報動員趕抵，壓制逮捕疑似吸毒過量、神智不清的45歲林姓嫌犯，強制送醫再移送法辦。

葉男3日清晨7時許騎機車上班途中，在路口停等紅燈，當時天空下著雨，突然有1名陌生男子身穿橘色雨衣戴安全帽攔車，亮出西瓜刀威脅載他到大安路537巷口。

葉男心生畏懼只好照辦，但抵達目的地之後，持刀男子突然伸手抽走機車鑰匙，葉男於是棄車趁隙逃走，趕緊打電話報警求助。

警方獲報有人當街持刀搶機車，動員大批警力趕往，當時嫌犯仍在大馬路旁，但神智不清持刀大吼大叫，7、8名員警將他團團圍住，伺機壓制上銬逮捕，經查是45歲林姓男子，疑似吸毒過量。