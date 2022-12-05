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影／新北雨衣怪客持刀當街攔機車 疑吸毒過量被強制送醫
新北市1名25歲葉姓男子3日清晨騎機車在樹林區大安路、長壽街口停等紅燈，突然被陌生人持西瓜刀要脅載他一程，後來機車鑰匙還被取走。警方獲報動員趕抵，壓制逮捕疑似吸毒過量、神智不清的45歲林姓嫌犯，強制送醫再移送法辦。
葉男3日清晨7時許騎機車上班途中，在路口停等紅燈，當時天空下著雨，突然有1名陌生男子身穿橘色雨衣戴安全帽攔車，亮出西瓜刀威脅載他到大安路537巷口。
葉男心生畏懼只好照辦，但抵達目的地之後，持刀男子突然伸手抽走機車鑰匙，葉男於是棄車趁隙逃走，趕緊打電話報警求助。
警方獲報有人當街持刀搶機車，動員大批警力趕往，當時嫌犯仍在大馬路旁，但神智不清持刀大吼大叫，7、8名員警將他團團圍住，伺機壓制上銬逮捕，經查是45歲林姓男子，疑似吸毒過量。
警方先強制送至板橋亞東醫院，檢查確認無礙押返派出所接受調查，警詢後依恐嚇、妨害自由罪嫌移送新北地檢署，檢察官聲請羈押未准，最後裁定5千元交保候傳。
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