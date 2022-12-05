板模工人賣安非他命得3千 判刑3年6月
陳姓男板模工人被控於去年2月間，在台南市以每1小包3千元的代價，涉嫌販售毒品安非他命給男藥腳，經警方循線查獲陳涉案後法辦、起訴。台南地院依陳販賣第二級毒品罪，判處有期徒刑3年6月，案可上訴。
判決說，陳明知安非他命為毒品危害防制條例列管第二級毒品，不得販賣，仍意圖牟利，利用大量取得毒品價錢後得以較低廉價格，販售於施用毒品施用者方式圖利，去年2月10日晚間7點多，以行動電話與男藥腳聯繫，雙方相約於位在台南市某便利商店前交易。
同一天晚間8點，2人依約前往，陳將安非他命1小包販賣交付藥腳，並取原價3000元，當場銀貨兩訖。員警持搜索票於去年2月25日7時點多，到藥腳住處執行搜索，並得其同意，在他大貨車內，扣得吸食器1組及甲基安非他命殘渣袋9包，而查獲藥腳涉嫌施用安非他命，並供出毒品來源為陳後，法辦起訴。
陳坦承涉案，法官審酌陳明知毒品易染難戒，對身體危害甚鉅，仍為一己私利恣意販賣第二級毒品，戕害國民健康，助長毒品氾濫；這次販賣數量僅有一包，價錢不高，販賣對象為其社交圈的人，未透過網際網路對不特定多數人發布販售訊息。考量家庭狀況未婚無子女、工作入監前從事板模等一切情狀，量處其刑。
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