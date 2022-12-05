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高雄6旬男幫女友出氣「以1敵3」 追打到派出所才停手
高雄63歲蘇姓不滿女友遭51歲林姓男子辱罵，今凌晨1時26分許在鼓山區建榮路持棍棒追打林男，林與在場另兩名友人隨手抄起水管、掃把反擊，雙方一路追打到鄰近的內惟派出所，蘇、林兩人頭部、手部掛彩，送醫無生命危險，兩人事後互提告訴，警方朝傷害、聚眾鬥毆罪嫌偵辦中。
警方調查，蘇男女友曾因故被林男辱罵，蘇男因此懷恨在心，今凌晨1時許經過建榮路時，看到林男與46歲許姓、38歲葉姓友人在屋外聊天，突然怒火中燒，拿起棍棒朝林男追打。
林男下巴受傷後，與另兩名友人隨手抄起路旁的水管、掃把反擊，造成蘇男頭部及左手掌受傷，兩邊、4人一路你來我往，追打至內惟派出所才終於停手。
警方看到4人走進派出所，立即控制現場，並協助將掛彩的林男、蘇男送醫，均無生命危險，兩人經包紮傷口後帶回派出所偵辦，全案訊後依傷害及聚眾鬥毆罪嫌送辦。
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