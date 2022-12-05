吳怡農、王鴻薇槓黑金 綠二代趙介佑毒詐 高院7日宣判

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，被控組詐騙集團並販賣Ｋ他命，「黑道」成參與台北市第3選區立委補選的吳怡農、王鴻薇爭論話題。趙介佑一審被依詐欺、毒品、組織犯罪條例罪判8年6月徒刑，台灣高等法院上月9日辯論終結，12月7日即將宣判。

趙介佑（30歲）爭議多，他服替代役期間，因擅離職役172小時，台北地方法院去年11月依替代役役男無故擅離職役累計逾7日之罪判3月得易科罰金之刑。趙也因與人組討債集團，多次拘禁、毆打被害人，甚至潑糞，被依組織犯罪條例判2年徒刑定讞，現正服刑中。此外，趙去年和朋友為50萬賭債和裸照糾紛，拘禁施暴李姓男子，打到李橫紋肌溶解症，送醫縫11針，士林地方法院也在上月7日依剝奪他人行動自由罪判他1年徒刑。

趙介佑2014年加入民進黨，當時他已是北聯幫新生代分子，暴力討債犯行曝光後掀起「北投之亂」，民進黨遭諷黑道治國。趙去年7月被開除黨籍，父親趙映光、姑姑趙心瑜，先後請辭黨部評委召集人和執行長等黨職。如今立委補選在即，藍營攻擊吳怡農牽扯「英系黑金」，吳表示當年趙介佑涉黑就是他開除，也稱趙映光也被他請出黨部，但趙映光發聲明反駁，引發國民黨籍參選人王鴻薇質疑。

此次高院將宣判的販毒案，是趙介佑2020年2月涉及擄人勒贖案遭羈押，期間刑事局追查一起詐騙集團案，查出趙是犯罪集團「車手頭」，負責招攬小弟當車手領款，報請台北地檢署偵查。檢警去年4月搜索趙介佑，在趙家中查獲Ｋ他命，認為趙有串供、滅證之虞，聲押禁見獲准，繼續查知趙受黑幫分子之邀，帶人加入詐欺、販毒集團，個人以微信群組指揮幫眾作案，遙控同夥協助盜領或販毒。

北院認為趙介佑參與犯罪集團分工，造成追查困難，他販賣Ｋ他命毒品，危害對國民身心健康危害不輕，趙曾想與被害人和解，但被害人不願出面，審酌他在房地產公司擔任董事長特助、月收入6萬元等，量處8年6月徒刑。

趙介佑和檢察官皆上訴，趙雖對犯罪事實沒有意見，但認為只販毒1、2百克卻要關8年多，量刑過重；檢察官上訴的理由則是「量刑過輕」。高院刑事庭幾乎每個月都開庭，11月9日辯論終結後定本周三宣判。