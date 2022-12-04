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影／安居加清樓掌握毒窟 南警速逮日租套房毒犯

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區某日租套房常有陌生人出入， 警方昨天循線在套房外埋伏守候，先查出郭姓女子涉嫌持有安非他命，女子變臉直說不是她的，並哭著帶同員警前往陳姓男友人套房查看，在房間內查扣20多公克海洛因，陳還是台南地院發布毒品通緝犯，警詢後依毒品罪嫌移送南檢調查，陳並解送地院歸案。

台南市警二分局博愛派出所所長陳柏文巡邏中發現，轄區文賢路段某日出套房時有陌生人等車輛出入，逐一登錄過濾，發現有多名毒品人口出入，與套房管理者建立聯絡管道。

員警於昨天下午3點多，發現為台南地院11月30日發布通緝陳姓（54歲）毒品犯嫌車輛出現停放於套房旁空地，率員埋伏守候，不久發現1名衣著時尚女子出現取車。

員警上前盤查，郭姓女子（40歲）神情緊張，配合檢查中還哀請員警不要對其有不好印象等，結果員警在其皮包內發現1只筆袋，內藏有毒品海洛因注射針筒1支及安非他命2包0.77公克，女子也馬上變臉直稱不是她的，並哭著帶同員警前往陳姓朋友套房查看。

據了解，陳疑因長期吸毒骨質鬆軟需穿鐵衣，陳聽到女子敲門聲，不疑有它一開門，一現員警站立門外頓時愣在現場，經確認為通緝身分無誤後，員警一入套房內發現桌子旁紙袋內有多包粉末狀物品，經逐一清點篩檢，為第一級毒品海洛因7包、重達20.02公克。

員警將陳男、郭女兩人帶回尿液篩檢，均呈毒品海洛因及安非他命陽性反應，全案將陳2嫌依違反毒品罪嫌法辦，並將陳嫌解送台南地方法院歸案，全案也將擴大追查毒品來源。

警方查扣海洛因等毒品。記者黃宣翰／翻攝
警方查扣海洛因等毒品。記者黃宣翰／翻攝
54歲陳姓毒品通緝犯，在租賃套房內涉嫌持有海洛因毒品被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
54歲陳姓毒品通緝犯，在租賃套房內涉嫌持有海洛因毒品被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南

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