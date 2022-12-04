他騎機車不戴安全帽被攔查 後座女友掉落毒品送辦

32歲郭姓男子昨天深夜騎乘機車載著30歲沈姓女友要吃消夜，郭未戴安全帽行經長樂派出所前，為準備執勤員警攔下盤檢。警員經請沈女配合查證身分，她伸手於褲袋內要拿取身分證，竟掉出1包K他命，毒品及尿液篩檢都呈K命陽性反應，警詢後將沈依毒品罪嫌移送南檢法辦。

警方調查，郭姓男子昨天深夜10點多，騎乘機車載著沈姓女友準備到中西區吃消夜，郭未戴安全帽地騎乘機車行過長樂派出所前，為準備執勤所長施明昌發現，率員於民權路與金華路口攔下盤檢。

檢查過程發現，沈女雖有戴安全帽，她的雙手不停抽抖狀似緊張，經請她配合身分查證，沈女伸手於褲袋內要拿取身分證件時，竟掉出0.4公克白色粉末密封袋，經帶返所內實施毒品及尿液篩檢均呈現第三級毒品K他命陽性反應，全案將沈嫌依毒品罪嫌法辦。