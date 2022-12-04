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影／韓美女軍醫獻愛送17億錢箱？七旬翁中計匯老本警阻
台中市七旬何姓老翁近期認識一名自稱是南韓軍醫的女網友「琳達」，誆騙要與何翁共譜黃昏戀，甚至要送一個裝有17億元的錢箱要給何，只是需要運費才能順利運抵，何不疑先匯款12萬元後，要再匯30萬元，警方獲報後，到場阻詐，才沒讓何翁繼續被騙。
第二警分局永興所警員黃鈞震、王紫婷在上月28日接獲通報，何姓老翁（73歲）要匯款30萬元到不明帳戶，兩警到場詢問才知，何翁在近月間，在通訊軟體LINE上，認識一名綽號「琳達」的女網友，該名女網友張貼長相貌美的照片，向何翁自稱，國籍為南韓，但在葉門擔任軍醫，有一筆退休金17億元的錢箱，要運送到台灣，跟何翁共譜黃昏戀。
何翁不疑，先匯款12萬餘元，到對方指定的帳戶，當天又要再匯款30萬元給對方，對方還佯稱，錢箱卡在台灣海關，需要繳交關稅新台幣30萬元才能放行。
幸好何翁友人得知後，察覺異狀報警，警方聽完何翁的描述後，認為歹徒使用的愛情詐騙老哏，何翁不信，還說是朋友在惡意抹黑，警方除了搓破雙方對話不合理之處外，也當場打電話到桃園財政部關務署快遞貨物部門查證，何翁才相信被騙，保住30萬元老本。
第二警分局長陳家銘說，假交友真詐財的案件層出不窮，與網友聊天時的甜言蜜語，都可能只是另有所圖的美麗謊言，尤其言談間，如有涉及金錢更應格外提高警覺，切勿貿然轉帳匯款。如有疑慮，可撥打165反詐騙專線，或至鄰近派出所請求警方協助，以免傷財又傷心。
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