影／三峽李山神宮香油錢遭竊 兄弟檔竊賊落網錢已花光

新北市三峽偏遠山區的李山神宮昨天遭2名竊嫌持刀闖入，搜刮香油錢之後駕車逃離。警方獲報，調閱監視器以車追人，今天凌晨在三峽區二鬮路逮捕一對凌姓兄弟，並在車上搜到少量安非他命毒品，但竊得的香油錢已經花光光。

李山神宮位於偏遠插角山區，廟方昨天清晨開門驚見數個香油箱遭破壞，查看廟內監視器發現，當天凌晨2時許，有1輛汽車開到廟埕廣場，2名竊嫌侵入大殿行竊之後開車逃離，犯案全程約1小時左右。

三峽警分局昨天上午7時許接獲報案，調查發現竊嫌攀爬氣窗進入行竊，損失2個香油錢保險箱遭竊2萬元左右。員警擴大調閱插角山區監視器鎖定竊嫌的車號展開追查，今天凌晨0時41分在三峽區二鬮路、麻園路口查獲涉案車輛，逮捕28歲和26歲凌姓兄弟，車上搜出0.54公克安非他命。