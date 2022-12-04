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影／三峽李山神宮香油錢遭竊 兄弟檔竊賊落網錢已花光

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽偏遠山區的李山神宮昨天遭2名竊嫌持刀闖入，搜刮香油錢之後駕車逃離。警方獲報，調閱監視器以車追人，今天凌晨在三峽區二鬮路逮捕一對凌姓兄弟，並在車上搜到少量安非他命毒品，但竊得的香油錢已經花光光。

李山神宮位於偏遠插角山區，廟方昨天清晨開門驚見數個香油箱遭破壞，查看廟內監視器發現，當天凌晨2時許，有1輛汽車開到廟埕廣場，2名竊嫌侵入大殿行竊之後開車逃離，犯案全程約1小時左右。

三峽警分局昨天上午7時許接獲報案，調查發現竊嫌攀爬氣窗進入行竊，損失2個香油錢保險箱遭竊2萬元左右。員警擴大調閱插角山區監視器鎖定竊嫌的車號展開追查，今天凌晨0時41分在三峽區二鬮路、麻園路口查獲涉案車輛，逮捕28歲和26歲凌姓兄弟，車上搜出0.54公克安非他命。

嫌犯坦承行竊，但竊得的2萬元香油錢早已花光光，稍後凌晨2時40分帶警方至三峽區添福第16號公墓找到被他們扔棄的香油錢保險箱，並主動交付作案工具藍波刀1把。警詢後將凌姓兄弟依竊盜罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

監視器拍到，1名竊嫌攀爬氣窗進入宮廟大殿，開門讓同夥入內。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到，1名竊嫌攀爬氣窗進入宮廟大殿，開門讓同夥入內。記者林昭彰／翻攝
竊嫌落網後交出藍波刀。記者林昭彰／翻攝
竊嫌落網後交出藍波刀。記者林昭彰／翻攝
竊嫌落網後，帶警方至公墓找到被他們扔棄的香油錢保險箱。記者林昭彰／翻攝
竊嫌落網後，帶警方至公墓找到被他們扔棄的香油錢保險箱。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到，竊嫌攀爬氣窗進入宮廟大殿行竊。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到，竊嫌攀爬氣窗進入宮廟大殿行竊。記者林昭彰／翻攝
2名竊嫌持刀在宮廟大殿偷香油錢。記者林昭彰／翻攝
2名竊嫌持刀在宮廟大殿偷香油錢。記者林昭彰／翻攝

監視器 毒品

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