聽新聞
test
0:00 / 0:00
過馬路恍惚險被撞 高雄毒蟲掏口袋急證清白 海洛因掉地栽了
高雄43歲的陳姓男子在路上差點與車輛發生擦撞，警方發現他精神恍惚，把他帶至路邊，盤查發現是毒品列管人口，陳男未撇清沒吸毒，清空口袋想要證明清白，結果當場掉落一包海洛因，今被警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
鼓山警方局表示，內惟派出警員于文仲日前在派出所前發現陳男走路搖晃，過馬路時還差點被汽車撞上，因此上前關心將他帶回派出所盤查，經調閱資料，才發現陳有多次持有毒品遭逮紀錄，還是警方的列管毒品人口。
原本精神恍惚陳男，被帶回派出所後精神恢復清醒，卻因心虛神情緊張，全身不停顫抖，還辯稱自己是吃了安眠藥走路搖晃，陳男為了自證清白，還將手伸進口袋，沒料褲袋裡暗藏的海洛因，卻不小心掉到員警眼前，裡面還有白色粉末殘留。
經員警快篩化驗後，白色粉末呈現一級毒品反應，毛重約0.36公克，當場在派出所內被警方逮捕。陳男坦承持毒，警方依法將他移送法辦，並繼續追查毒品來源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言