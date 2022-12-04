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過馬路恍惚險被撞 高雄毒蟲掏口袋急證清白 海洛因掉地栽了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄43歲的陳姓男子在路上差點與車輛發生擦撞，警方發現他精神恍惚，把他帶至路邊，盤查發現是毒品列管人口，陳男未撇清沒吸毒，清空口袋想要證明清白，結果當場掉落一包海洛因，今被警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鼓山警方局表示，內惟派出警員于文仲日前在派出所前發現陳男走路搖晃，過馬路時還差點被汽車撞上，因此上前關心將他帶回派出所盤查，經調閱資料，才發現陳有多次持有毒品遭逮紀錄，還是警方的列管毒品人口。

原本精神恍惚陳男，被帶回派出所後精神恢復清醒，卻因心虛神情緊張，全身不停顫抖，還辯稱自己是吃了安眠藥走路搖晃，陳男為了自證清白，還將手伸進口袋，沒料褲袋裡暗藏的海洛因，卻不小心掉到員警眼前，裡面還有白色粉末殘留。

經員警快篩化驗後，白色粉末呈現一級毒品反應，毛重約0.36公克，當場在派出所內被警方逮捕。陳男坦承持毒，警方依法將他移送法辦，並繼續追查毒品來源。

陳姓男子（右）恍神走在街上險被車撞，他急著掏口袋想證明清白，結果不小心讓一包海洛因掉在地上認栽。圖/讀者提供
陳姓男子（右）恍神走在街上險被車撞，他急著掏口袋想證明清白，結果不小心讓一包海洛因掉在地上認栽。圖/讀者提供

毒品 吸毒

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