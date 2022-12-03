台南漁工為漁獲糾紛遭毆打 持刀砍傷左頸反擊雙雙掛彩

黃姓及趙姓男子等人今年1月2日出海捕魚後晚間返航，黃認趙私自留下的漁獲太多，雙方發生齟齬，黃出手毆打對方臉部3下，趙憤而跑進漁船內廚房，拿起菜刀砍傷黃致左頸部而倒地，趙又拿另菜刀作勢攻擊，遭其他船員攔阻，台南地院認趙、黃均犯傷害罪，分處10月及2月徒刑。

檢警調查，案發當時，趙、黃在泊岸的漁船內，黃認趙私自留下的漁獲太多，雙方發生齟齬，黃先徒手毆打趙臉部3下，致趙臉部挫傷，雙方仍不繼爭執，趙跑進漁船廚房，黃則追進去後仍作勢毆打。

趙憤而在廚房內拿起菜刀1把，砍向黃致左頸部12公分深部撕裂傷而倒地，其他船員報警，並將該菜刀搶下，幫黃止血，趙又拿了另把菜刀作勢攻擊，經船員攔阻，並將該把菜刀搶下，丟到廚房外面的桶子內，經警到場後當場查扣菜刀2把。

黃被送往佳里奇美醫院診治，所幸左頸部刀傷幸而未傷及血管，無持續性出血症狀、無皮下血腫、無肌肉內血腫，縫合後即可出院。事後，雙方互告傷害，且對其犯行坦承不諱。

台南地院審酌，黃酒後僅因懷疑趙私取魚獲，未能理性處理，在咄咄逼人發生口角後，更徒手毆打趙，造成趙臉部挫傷。而趙在已經有船員攔阻試圖彌平紛爭的情況下，竟然持鋒利刀具作為凶器，攻擊黃的頸部，所造成的危害、風險甚大，並造成黃12公分深部撕裂傷。