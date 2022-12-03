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台中首推「警犬桌曆」 拉布拉多、德國狼犬入鏡做公益

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警察局今年首度推出「警犬桌曆」義賣，今下午在勤美綠園道擺攤販售，現場由4隻拉布拉多、1隻德國狼犬總共5隻警犬現身和民眾互動，與領犬員示範嗅聞毒品、爆裂物兩大工作；警方也說，這次預計桌曆全賣光的20萬元將全數捐給3個公益單位，盼能同時達到治安宣導成效。

台中警犬隊今下午在勤美綠園道亮相，由領犬員率領Candy、Bobby、Pinky、Tiny及Audi等5隻警犬和民眾互動，前後讓民眾體驗警犬嗅聞仿第一級毒品海洛因、黑火藥查緝流程，警犬一被帶出場就發揮超敏銳嗅覺，令圍觀群眾嘖嘖稱奇。

台中市警犬隊隊長林恒生表示，警犬主要負責緝毒、偵爆兩大工作，緝毒以支援台中市各分局、大隊查辦毒品案件，會出動緝毒犬協助縮小毒品可能藏匿的範圍，像是搜索範圍過大可靠領犬員觀察緝毒犬出現標的警示反應，達到更有效率搜索成效。

而偵爆犬則以嗅聞黑火藥、爆裂物做訓練，並以支援反恐演練，以及國慶晚會、花博、世大運，還有台中洲際棒球場總冠軍賽等等大型活動，做事前的偵搜以利活動安全。

林表示，台中市警犬隊目前有5隻拉布拉多、1隻德國狼犬，共6隻執行犬，還有3隻訓練犬，有鑑於警犬協助台中警方偵破大眾多案件，今年就想到可以製作警犬桌曆，結合地方義賣並捐給公益團體，同時宣導治安成效。

警方表示，這次的2023警犬桌現場準備限量1000本，每本售價200元，預計義賣所得20萬元將全數捐給台中市政府社會局社會救助金專戶、國立中興大學USR浪愛齊步走計畫，以及台中家扶基金會。

警犬示範嗅聞模擬毒品物後立即坐下，讓領犬員得知找到標的物。記者曾健祐／攝影
警犬示範嗅聞模擬毒品物後立即坐下，讓領犬員得知找到標的物。記者曾健祐／攝影
警犬聞到放置在民眾口袋中的模擬毒品物。記者曾健祐／攝影
警犬聞到放置在民眾口袋中的模擬毒品物。記者曾健祐／攝影
台中市警察局今年首度推出警犬桌曆義賣，所得將全數捐給3個公益單位。圖／警方提供
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警犬隊領犬員和拉布拉多警犬互動。記者曾健祐／攝影
警犬隊領犬員和拉布拉多警犬互動。記者曾健祐／攝影
台中市警察局今年首度推出警犬桌曆義賣，所得將全數捐給3個公益單位。圖／警方提供
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警犬隊今天在勤美綠園道和民眾互動。記者曾健祐／攝影
警犬隊今天在勤美綠園道和民眾互動。記者曾健祐／攝影
台中市警犬隊首推警犬桌曆義賣，警察局長蔡蒼柏（中）也到場一同合影。記者曾健祐／攝影
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警犬 台中市 毒品

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