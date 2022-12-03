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連續搶犯獄中寫信給派出所「以為是懺悔信」 警方一看傻眼
曾犯下14起刑案的黃姓嫌犯，11月26日又在三重、蘆洲和板橋等地犯下3起竊盜、搶奪案，3天後警循線逮捕依法送辦。據悉黃男多次入監服刑又不知悔改，還曾在獄中寫信到給三重派出所，原以為是黃寄來懺悔信，殊不知卻是要向警方借錢應急，讓警痛斥「牛牽到北京還是牛」。
據悉，45歲黃姓男子曾犯下14起搶奪、竊盜及毒品等案件，去年6月間，他又在新北市三重區犯下兩起搶奪案件，遭法院判刑確定入監服刑1年2個月，今年6月才服刑期滿出獄，不料卻在3個月後11月26日，又接連犯下5起竊盜、搶奪案件，被移送法辦，檢察官複訊後聲押獲准。
據悉，黃嫌去年6月因案入監服刑，兩個禮拜後，他寫信給當時承辦員警，原以為是收到黃嫌寄來懺悔文，不料，員警信件打開一看，懺悔文成借錢文，讓他們痛批誇張，「牛牽到北京還是牛」。
這封借錢文內文，開頭是請承辦員警，代他向友人問好，接著寫他因能力不足、走錯了路，在你們公司的時候，感受到關心，感恩你們三位相助，他感到澎湃與悸動，到時候交保了就出去關心2位朋友。
最後，他以一事拜託，因他身上的2400元都被分局扣押，監內都是「以錢為道」，向員警借2500元相助，等他回去（出獄）在處理。啼笑皆非內容，讓警痛斥黃男狡滑批「牛牽到北京還是牛」，希望這次他入監服刑，真能痛改前非，不要再犯案。
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